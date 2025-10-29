Мастит бизнесмен: В момента Ботев (Пловдив) е на феновете

© Plovdiv24.bg Мастит български бизнесмен за пореден път похвали отбора на Ботев (Пловдив). Става въпрос за финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.



Той упорито продължава традицията да прави любопитни коментари в личния си профил във Фейсбук, с които дразни най-вече привърженици на Левски и ЦСКА.



Този път Найденов бе провокиран от фен на Левски, който го упрекна, че Първа лига носи името на негова фирма, спонсор е на половината отбори в "неговата" лига, а освен това е собственик на отбор, състезаващ се в същата "негова" лига.



"Тъпанчев, не съм собственик на нито един спортен клуб в света. ЦСКА е на феновете, както е Ботев Пловдив в момента", отговори моментално Цветомир Найденов.