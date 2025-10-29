ИЗПРАТИ НОВИНА
Мастит бизнесмен: В момента Ботев (Пловдив) е на феновете
Автор: Стойчо Генов 16:25
© Plovdiv24.bg
Мастит български бизнесмен за пореден път похвали отбора на Ботев (Пловдив). Става въпрос за финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.

Той упорито продължава традицията да прави любопитни коментари в личния си профил във Фейсбук, с които дразни най-вече привърженици на Левски и ЦСКА.

Този път Найденов бе провокиран от фен на Левски, който го упрекна, че Първа лига носи името на негова фирма, спонсор е на половината отбори в "неговата" лига, а освен това е собственик на отбор, състезаващ се в същата "негова" лига.

"Тъпанчев, не съм собственик на нито един спортен клуб в света. ЦСКА е на феновете, както е Ботев Пловдив в момента", отговори моментално Цветомир Найденов.
Мастиката Бизнесмен пазарува мачове, от който си хареса…6:0тяв са просто най-евтината тото-подлога в А група.
