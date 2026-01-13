© виж галерията Браян-Антони Хайн е второто попълнение в зимната селекция на Ботев Пловдив, похвалиха се от клуба.



24-годишният краен защитник парафира контракт с "жълто-черните“. 182-сантиметровият футболист играе предимно в лявата зона на защитата.



Голяма част от кариерата на Хайн е преминала в Хамбургер, а за последно бе част от Регенсбург.



Новият футболист бе приветстван от спортния директор на "канарчетата“ Иван Цветанов.



Проверка на Plovdiv24.bg установи, че Хайн е роден на 25 септември 2001 година и най-високото ниво, в което е играл, е немската Втора Бундеслига - 28 мача и 3 асистенции. Има 29 двубоя в Трета лига, както и 63 срещи в Регионална лига - Север (1 гол и 6 асистенции).