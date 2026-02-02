ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев стартира нова кампания, касаеща деца между 5 и 14 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:41Коментари (0)56
©
Ботев Пловдив стартира кампанията "Ръка за ръка с Ботев“, насочена към малките фенове на "жълто-черните", похвалиха се от клуба.

От двубоя с Берое до края на мачовете от сезон 2025/26 всички деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион "Христо Ботев“.

Ето какво още информираха от ПФК Ботев:

За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните бланката в официалния сайт на клуба.

Трябва да въведете име и фамилия на детето, неговата възраст, телефон за контакт с родител, както и да прикачите снимка на билета си за предстоящия мач.

ПФК Ботев Пловдив прави специален жест към притежателите на абонаментни карти, които могат да се записват неограничен брой пъти, без да е необходимо закупуването на билет. За целта, към останалите данни, трябва да прикачат снимка на гърба на своята абонаментна карта.

Записванията за мача с Берое Стара Загора ще продължат до 12:00 часа на 6 февруари (петък). Победителите ще бъдат потърсени от клуба за допълнителна информация.

Кампанията "Ръка за ръка с Ботев“ се осъществява със съдействието на ЕК Петрол - българска компания с утвърдени позиции в сферата на търговията с горива и петролни продукти.

Защото любовта към Ботев започва от най-ранна възраст и се носи цял живот. Нека заедно създадем спомени, които остават завинаги - ръка за ръка с Ботев!
Статистика: