Четирима от Ботев пропускат мача срещу предпоследния във Втора лига

© Четирима футболисти на Ботев (Пловдив) са контузени ще пропуснат утрешния 1/16-финал за Купата на България. "Канарите" гостуват на Спартак (Плевен) от 12:45 часа.



В клубния лазарет са защитниците Габриел Нога и Симеон Петров, както и дефанзивните халфове Енрике Жоку и Емил Мартинов.



В състава на Ботев обаче след изтърпяно наказание се завръща нападателят Никола Илиев.



Съперникът на "канарите" е сред изпадащите във Втора лига - в момента заема 16-ото място от 17 тима, като има актив от 9 точки след 13 мача. В последния кръг Спартак (Плевен) загуби от Янтра с 1:2. Червен картон в тази среща получи Преслав Антонов и той ще пропусне утрешния мач срещу Ботев.