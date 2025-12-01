ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:46Коментари (5)1730
©
Ръководството на ПФК Ботев излезе с официална позиция, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ

Относно: Разпространяваните внушения за участие на фенове на Ботев в днешните организирани протести

В последните дни се тиражират откровени лъжи от определени среди, че привърженици на ПФК Ботев Пловдив участват организирано в протести и че клубът по някакъв начин стои зад подобни действия.

Категорично заявяваме:

Името на ПФК Ботев не трябва и няма да бъде намесвано в подобни долни инсинуации.

Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви.

Всеки наш привърженик е преди всичко гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични граждански позиции. Но това са негови индивидуални решения, които не бива да бъдат представяни като позиция на клуба.

Апелираме към всички наши фенове да не се поддават на манипулации, идващи от маргинализирани групи и групировки, които целят да злоупотребят с името на Ботев и да го въвлекат в политически конфликти.

Не позволявайте името на Ботев да бъде очерняно или използвано за чужди интереси.

Мирът и спокойствието в държавата са приоритет за всички български граждани.

Призоваваме още веднъж: не забърквайте клуба в политически интриги.

ПФК Ботев Пловдив винаги е призовавал към толерантност, уважение и единство – както между феновете, така и в обществото.

Само Ботев!
А защо Стоян канара беше в първите редици въпреки че се беше дегизирал с дъждобран и ушанка?
преди 39 мин.
-1
 
 
ПУ де**а ВАШТА МАЙКА ЦИГАНСКА ЗАБРАВИХТЕ КОГАТО КРУШАРСКИ ИЗЛЕЗНА ДА ЗАЩИТАВА БОЙКО БОРИСОВ.
-1
 
 
КОЙ се обади сутринта и тутакси Илианчо Плейски и Илко Смехорански се строиха в три редици,запретнаха ръкави и написаха поредния пасквил!Срам сте и за Ботев,срам сте и за Пловдив!
Nako_1912
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
преди 1 ч. и 7 мин.
0
 
 
Така трябва да е! Не като Локото - за 50 лв. и затварят магистралата..заради Боку.
0
 
 
е заради такива като вас помияри сме на това положение
