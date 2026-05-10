Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи гневна позиция и същевременно силен призив към "жълто-черната" общественост, видя Plovdiv24.bg. Реакцията на феновете е свързана с вчерашния скандален мач срещу Черно море, който бе прекъснат за близо 20 минути заради расистка атака към футболиса на Ботев Антоан Конте.

От КПБП са категорични, че няма да стоят безуачстни, когато с отбора се подигварали "откровени комплексарчета като Давидов и цялата съдийска пасмина".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:

Подкрепяме всеки един футболист на Ботев! В труден момент като този е нужно да сме обединени и да излезем с чест от последните мачове, като дадем максимума от себе си.

През идната седмица призоваваме за подкрепа в домакинствата с Арда и особено с Черно море, което се очертава да е с по-особен заряд след вчерашните събития. Ботев има нужда от феновете си, само ние сме способни да вдигнем отбора!

Не можем да стоим безучастни, когато с нас се опитват да се подиграват откровени комплексарчета като Давидов и цялата съдийска пасмина, а през сезона и знайни и незнайни отбори, които умело, в синхрон с поръчковото съдийство, се възползват от раздадените подаръци в мачовете с нас. Трябва да вдигнем момчетата!

Нека бъдем най-добрата версия на себе си, колкото и хора да бъдем на трибуните.

До скоро и само Ботев!