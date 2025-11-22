ИЗПРАТИ НОВИНА
Изненадващ титуляр в Ботев, ето го избора на Херо за мача с ЦСКА
Автор: Стойчо Генов 16:13
Новият треньор на Ботев (Пд) Димитър Димитров - Херо избра състава, с който ще излезе срещу ЦСКА.

Мачът от 16-ия кръг на Първа лига започва в 17:00 часа на националния стадион "Васил Левски“.

Сред титулярите на "канарите" се завръща Константинос Балоянис. Гръцкият защитник не бе играл от 5 октомври, когато жълто-черните спечелиха гостуването си на Ботев (Враца) с 2:1.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19.. Иван Турицов-К, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Етоо, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой.

Ботев: 29. Даниел Наумов, 2. Габриел Нога, 87. Симеон Петров, 22. Енок Куатенг, 38. Константинос Балоянис, 6. Андрей Йорданов, 17. Николай Минков, 25. Емануел Оджо, 8. Тодор Неделев 23. Армстронг Око-Флекс, 30. Франклин Маскоте.
Статистика: