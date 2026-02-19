Филипов: С Херо имахме разминаване в схемата! Не мога да позволя постоянно да играем 3-5-2, няма как да стане!

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов разясни подробно защо и как се е стигнало до раздялата с Димитър Димитров. Бизнесменът обяви своите изисквания какъв футбол трябва да изповядва отборът, като посочи и коя е тактическата схема, при която Ботев обикновено губи мачовете си.



Ето какво каза Филипов в предаването "Домът на футбола" по Диема спорт.



Димитър Димитров – Херо получи от ръководството на Ботев абсолютно всеки един футболист, който пожела. Направихме всичко възможно, все пак през зимния трансферен прозорец бяхме доста активни. Девет човека успяхме да вземем, все още имаме един, който не е картотекиран. Направихме всичко възможно да направим, така че треньорът да се чувства добре и да може да работи на спокойствие с Ботев Пловдив и съответно да градим отбор.



Лично на мен, не ми харесаха последните два мача на Ботев Пловдив. Никога Ботев Пловдив не е бил толкова беззъб и да играе така защитно. Аз ходя от петгодишен на терените на стадионите на Ботев, баща ми е ботевист, дядо ми е ботевист, имам деца ботевисти, внуците ми са ботевисти. Това са вече пет поколения. В момент, в който аз трябва да управлявам по някакъв начин Ботев и да играе дефанзивно, това не е моят Ботев.



Аз мисля, че го написах това нещо и казвам, че аз няма да позволя Ботев да играе дефензивно, поне докато аз управлявам този клуб. Който и треньор да дойде, това ще бъде моето единствено условие – Ботев трябва да играе офанзивен футбол. За мен футболът на Ботев Пловдив винаги е бил с две крила и с централен нападател. Дали ще е схема 4-2-3-1, дали ще е схема 4-3-3, за мен това е Ботев. Отборът винаги, когато е играл с трима централни защитници, винаги е губил. Помните мача с Панатинайкос, излязохме с трима централни защитници и първото полувреме беше 4:0 за Панатинайкос.



Имахме просто разминаване в схемата на игра. Аз казах, че не мога да позволя това нещо. Господин Димитров мислеше, че по друг начин трябва да се развива отбора. Казах: "Окей, ако мислим така, няма смисъл. По-добре да се разделим приятелски, по взаимно съгласие“. Той прие това нещо и абсолютно приятелски се разделихме.



Аз никога не съм посочил име на футболист, с който трябва да играе, няма и да го направя, с който да е треньор. Но когато виждам в два мача, първият с Берое, имахме положения, но не успяхме да отбележим гол. Вторият мач с Локомотив, който беше със седем липсващи играчи поради контузии и наказаня, ние излязохме с дефанзивна схема на игра в един единствен мач. Да не се лъжем, това беше мачът на сезона за Ботев Пловдив, защото, ако продължим за Купата, това е най-прекият път към Европа. Поздравявам Локомотив, защото поради добро стечение на обстоятелствата се паднаха с по-лек противник (б.р. - с Арда). Това беше един огромен шанс за нас, ако преодолеем това дерби, да се класираме съответно напред.



Аз пак твърдя, че имаме качествени футболисти и можем да играем на хубаво ниво. И оттук нататък вече видяхте какво последва. Отидохме в София срещу Левски, всички с паднали глави след обезсмисления сезон. Един удар нямахме към вратата на противника за 99 минути. Един удар! Това нещо в Ботев аз не помня някога да се е случвало. Но това не е мешане в работата на треньора.



Аз никога, пак казвам, не съм посочил на треньора да пуска даден футболист. Аз искам просто Ботев да играе офанзивен футбол. Това искам и мисля, че президентът на клуба, дали е президент, дали е човек, който издържа един клуб, е нормално, когато работи с някой треньор, да си постави условията. Не говорим за тактика за определен мач. Не говоря, да се играе изобщо със схема 3-5-2. Не може да играеш във всеки мач с тази схема, защото противниците са различни. Левски е един противник, Локомотив е друг противник, Берое е друг противник. Мисля, че е нормално да проучиш всеки един противник преди да си определяш схемата на игра, а ние три мача играем с една и съща схема, която за мен беше абсолютно не както трябва, и резултатите го показаха.



Никога не съм си налагал мнението. Аз състава за мача срещу Локомотив го знаех още от сряда (б.р. - срещата се игра в четвъртък). Станах и си тръгнах от офиса и просто казах на момчета: "Този мач сме го загубили“. Още в сряда го казах това нещо, когато видях състава. Но нито съм наложил мнение, нито съм изразил нещо, нито съм казал на някого нещо. Ботев излезе и игра с тази схема. Имам 10 човека свидетели, които в сряда от мен разбраха, че Ботев ще загуби с този състав, с който излезе.



Пак казвам, че с никой още не съм разговарял на тема треньор на Ботев Пловдив. Искам да минат десетина дни, да ни се изчистят главите, след което ще започна да преговарям. Ще поставя условия на новия треньор, че Ботев трябва да играе офанзивен футбол. Това ще го поставя като условие. Ако иска новият треньор да се съобрази с това, да заповяда.



Аз не казвам, че винаги трябва да играем в схема 4-3-3 или 4-2-3-1. Имаме мачове, в които трябва да излезеш с трима централни защитници в 3-5-2, със сигурност. Но постоянно да играем ние в схема 3-5-2, няма как да стане. Смисъл, това не е Ботев. Това не е моят Ботев и аз това няма да го позволя!



Ако има някой друг човек, който иска да издържа клуба, да продължава с такива схеми и да гледа по този начин Ботев, да заповяда. Аз съм никой в този клуб, аз управлявам с пълномощно. Нито притежавам акции, нито съм собственик на този клуб. Който иска да заповяда, който иска да издържа отбора, добре дошъл е и ще му предам управлението. Пак казвам, аз управлявам с пълномощно. Така че, добре дошли са хора, които искат да развиват Ботев.