ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Дядо Коледа ще изпълнява рок парчета тази вечер на базар "Колежа"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:13Коментари (0)480
©
Богата музикална програма очаква тази вечер посетителите на Коледен базар “Колежа", съобщиха от ПФК Ботев:

Ето подробности за днешните събития на паркинга на стадион "Христо Ботев":

В 17:45 часа Дядо Коледа ще се качи на сцената до стадион “Христо Ботев", за да изпълни няколко рок парчета.

В 18:15 часа Етно Кардио с хореограф Ирина Петрова ще направи демонстрация на един блок, създаден от Драгомир Йорданов и Марио Посталов, който има за цел да раздвижи присъстващите, да ги въведе в същността на спортно-танцовата дисциплина и най-вече да ги забавлява.

В 18:30 часа Post Art Танцов Клуб Пловдив ще представят няколко традиционни фолклорни хора на сцена, след което ще проведат хоротека с народни хорца за всички зрители и посетители.

Точно в 19:00 часа ще стартира големият концерт на Фолклорен Ансамбъл “Тракия". Ансамбълът има задача да запази и развие народното песенно и музикално-танцово изкуство от всички фолклорни области на България.
Още по темата: общо новини по темата: 605
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
16.12.2025
15.12.2025
предишна страница [ 1/101 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ексклузивно: Локомотив срещу Ботев в 1/4-финал за Купата, дербито е на "Лаута"
 Херо се среща с фенове на 19.12 от 19,12 часа! Ботев организира тур на стадиона срещу 12 лева
 Окончателно: Херо вече не е наказан
 Концерт на Деси Слава и още изненади за ботевистите на 19 декември
 Съученик на Гунди и голям джентълмен на терена! Един от най-великите в Ботев празнува днес
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: