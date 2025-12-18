Дядо Коледа ще изпълнява рок парчета тази вечер на базар "Колежа"

© Богата музикална програма очаква тази вечер посетителите на Коледен базар “Колежа", съобщиха от ПФК Ботев:



Ето подробности за днешните събития на паркинга на стадион "Христо Ботев":



В 17:45 часа Дядо Коледа ще се качи на сцената до стадион “Христо Ботев", за да изпълни няколко рок парчета.



В 18:15 часа Етно Кардио с хореограф Ирина Петрова ще направи демонстрация на един блок, създаден от Драгомир Йорданов и Марио Посталов, който има за цел да раздвижи присъстващите, да ги въведе в същността на спортно-танцовата дисциплина и най-вече да ги забавлява.



В 18:30 часа Post Art Танцов Клуб Пловдив ще представят няколко традиционни фолклорни хора на сцена, след което ще проведат хоротека с народни хорца за всички зрители и посетители.



Точно в 19:00 часа ще стартира големият концерт на Фолклорен Ансамбъл “Тракия". Ансамбълът има задача да запази и развие народното песенно и музикално-танцово изкуство от всички фолклорни области на България.