ПФК Ботев: Задължения над 8 млн. лв. бяха натрупани умишлено от предишното ръководство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:25
©
Ръководството на ПФК Ботев (Пловдив) направи официално обръщение към привържениците на отбора. Конкретният повод за реакцията е решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от ПФК Ботев:

Привърженици на Ботев Пловдив,

Във връзка с решението на ФИФА от 18 август за забрана на трансферите на клуба, бихме искали да внесем следното уточнение:

След прехвърлянето на акциите на 29 юни заварихме огромни задължения в размер от над 8 млн. лв., които бяха натрупани умишлено от предишното ръководство, което само прибираше всички възможни приходи и не се разплащаше с български и чуждестранни контрагенти.

Така един от многото случаи е задължение от 208 123 евро към африканската агенция RIGHT2WIN SPORTS LIMITED за футболиста Уме Емануел.

Срокът за плащане беше 15 август 2025 г. На 8 август ние платихме сумата и уведомихме агенцията и техния адвокат. Те обаче не са уведомили ФИФА, поради което ни санкционираха на 18 август.

Веднага влязохме в контакт с ФИФА и уведомихме за плащането, като сме приложили нужните документи. Имаме уверението, че в срок от 5 работни дни, считано от 19 август, забраната ще бъде вдигната.

Уведомили сме БФС за казуса и получихме пълно съдействие за решаването му.

За да бъдем максимално прозрачни, показваме и съответните платежни нареждания.

Ръководството на ПФК Ботев
