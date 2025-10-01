БФС отговори на Ботев: Решението на съдията е коректно, няма да ви дадем аудио запис

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС отговори почти експресно на ръководството на Ботев. От футболната централа отказаха да предоставят ВАР-аудиото от мача Ботев - Левски. Това стана ясно от официално писмо, разпространено от ПФК Ботев.



"Съдийската комисия не предоставя аудиокомуникацията от системата ВАР, тъй като тя е конфиденциална", се казва в документа.



"В същото време следва да Ви уведомим, че съгласно решение на Съдийската комисия, взето след анализ на конкретната ситуация, решението на терена е коректно и в съответствие с правилата на играта", допълват още от Съдийската комисия към БФС.