ПФК Ботев поиска от БФС аудио записа от ВАР при нарушението срещу вратаря Наумов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:49
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до ръководството на БФС и Съдийската комисия.

"Жълто-черните“ искат достъп до ВАР-аудиото на мача с ПФК Левски София (0:1) и по-конкретно за ситуацията в началото на мача, при която беше спестен червен картон на Рилдо Фильо.

Ето какво гласи писмото на ПФК Ботев Пловдив:

Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото.

Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо.

Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена.

В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост.

Очакваме бърз отговор на нашата молба.

Цирк Кънарски в пълния си блясък хахахахахаййайа
