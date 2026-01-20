ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Отборът на Артур Платек купува 19-годишен нигериец от Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (0)811
©
Ботев (Пловдив) е много близо до реализиране на престижен изходящ трансфер. дефанзивният халф на "канарчетата" Абрахам Оджо премина медицински прегледи в Ракув Ченстохова.

Ако резултатите от изследванията са добри, 19-годишният полузащитник ще подпише договор с амбициозния полски клуб, чийто спортен шеф е бившият такъв на "жълто-черните" Артур Платек.

Информацията е на местнвото издание Meczyki и според нея интересът на Ракув към Оджо датира от лятото, откогато клубът е започнал да следи изявите му. Нигериецът записа 19 мача за Ботев през този сезон. Той пристигна в Ботев от руския клуб на Антон Зингаревич - Виста.
Още по темата: общо новини по темата: 669
19.01.2026
19.01.2026
19.01.2026
19.01.2026
18.01.2026
17.01.2026
предишна страница [ 1/112 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Изненада! Гласеният за преотстъпване Джон Емануел се върна в Ботев
 Днес празнува един от петимата пловдивчани, ставали Футболист №1 на България
 Ботев взима под наем бивш съотборник на Меси в Интер Маями
 Локо и Ботев играят в неделя мачовете от 20 и 21 кръг на първенството
 Окончателно: Насрочиха дербито между Локо и Ботев за Купата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: