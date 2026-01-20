Отборът на Артур Платек купува 19-годишен нигериец от Ботев

© Ботев (Пловдив) е много близо до реализиране на престижен изходящ трансфер. дефанзивният халф на "канарчетата" Абрахам Оджо премина медицински прегледи в Ракув Ченстохова.



Ако резултатите от изследванията са добри, 19-годишният полузащитник ще подпише договор с амбициозния полски клуб, чийто спортен шеф е бившият такъв на "жълто-черните" Артур Платек.



Информацията е на местнвото издание Meczyki и според нея интересът на Ракув към Оджо датира от лятото, откогато клубът е започнал да следи изявите му. Нигериецът записа 19 мача за Ботев през този сезон. Той пристигна в Ботев от руския клуб на Антон Зингаревич - Виста.