Илиян Филипов ще даде яснота за раздялата с Ивелин Попов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:56
©
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов ще даде пресконференция за представителите на медиите.

Брифингът ще се състои на 10 септември (сряда) от 12:00 часа в залата за пресконференции под Трибуна Изток на стадион "Христо Ботев“.

По време на пресконференцията Илиян Филипов ще внесе яснота относно раздялата с Ивелин Попов, както и за текущото състояние на "жълто-черния“ клуб, съобщиха от ПФК Ботев.
