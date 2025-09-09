Илиян Филипов ще даде яснота за раздялата с Ивелин Попов

© Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов ще даде пресконференция за представителите на медиите.



Брифингът ще се състои на 10 септември (сряда) от 12:00 часа в залата за пресконференции под Трибуна Изток на стадион "Христо Ботев“.



По време на пресконференцията Илиян Филипов ще внесе яснота относно раздялата с Ивелин Попов, както и за текущото състояние на "жълто-черния“ клуб, съобщиха от ПФК Ботев.