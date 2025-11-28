ИЗПРАТИ НОВИНА
Важна информация за ботевистите, които ще бъдат на стадиона утре
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:25Коментари (1)496
©
Ботев Пловдив приема Черно море в среща от 17-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в събота от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

На разположение на феновете е кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. "Богомил“. Специален гост на "жълто-черните“ ще бъде Слави The Clashers.

В съботния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

в 8:00ч. ще отвори кафе "Corner Bar“

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 13:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн тук, както и на място на цена от 10лв.)

в 13:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 13:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 13:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн тук.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.
