© виж галерията “Жълто-черното" семейство отбеляза тържествено 70-годишния юбилей на великия Петър Зехтински. Емоционалното събитие се състоя на стадион “Христо Ботев", където Зико е носил множество радост на пловдивската публика.



На тържествената церемония присъстваха футболистите от представителния отбор, финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов, десетки легендарни футболисти, множество фенове, представители на местната власт и БФС.



Легендарният Петър Зехтински се обърна към настоящите играчи и им даде насоки за повишаване на самочувствието и подобряване на спортните резултати. Всички пожелаха на Зико крепко здраве и радостни моменти с любимия отбор.