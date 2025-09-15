ИЗПРАТИ НОВИНА
Една от най-големите легенди на Ботев празнува 70-годишен юбилей
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51Коментари (0)706
©
70-годишен юбилей празнува днес легендата на Ботев (Пловдив) Петър Зехтински!

С "жълто-черните" той участва в 351 срещи в "А“ РФГ, в които бележи 39 гола. Печели Купата на Съветската армия за 1981 година, сребърните медали през 1986 година и бронзовите медали за 1981, 1983, 1985 и 1988 година.

Има 7 срещи в "А“ националния отбор, 5 срещи в олимпийския отбор, 7 срещи в младежкия национален отбор и З срещи в "А“ юношески национален отбор (до 18 години).

Обявяван е 3 пъти (1983, 1984 и 1989 година) за футболист № 1 на Пловдив. През 1981 година е удостоен със званието "майстор на спорта“.

ПФК Ботев и екипът на Plovdiv24.bg честитят личния празник на великия Петър Зехтински и му пожелават да изпита още много радостни моменти с любимия "жълто-черен" клуб!
