Ботев Пловдив ще вземе по-малка сума от ЦСКА за Джеймс Етоо от анонсираните 100 000 евро.

От Ботев се свързаха с Plovdiv24.bg, за да внесат пояснение, че ЦСКА наистина плаща за всеки 20 мача на Джеймс Етоо, но сумата е наполовина - 50 000 евро.

Съществува и друго много важно условие за изпълнение - халфът трябва да е записал мининимум 45 минути във въпросните мачове.