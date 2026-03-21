Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да обещае на своите привърженици вълнуващ месец април.

Реакцията от "жълто-черния" клуб идва след вчерашния важен успех над Славия с 1:0 на стадиона в столичния квартал "Овча купел".

Както Plovdiv24.bg своевременно информира читателите си, на 8 април (сряда) от 20.30 часа на стадион "Христо Ботев" е чаканото с огромен интерес поредно издание на дербито на Пловдив.

Ето какво написаха от ПФК Ботев:

Отборът реагира след лошия мач и постигна важна победа в София!

Ще се борим за целта до последно. Заедно можем всичко!

Очаква ни вълнуващ април. Само Ботев!