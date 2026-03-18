Спортно-техническата комисия прие и утвърди програмата за мачовете от последните три кръга на редовния сезон на Първа лига.Най-голям интерес за пловдивските привърженици на футбола логично предизвиква дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив.То ще е от предпоследния 29-и кръг и бе насрочено за 8 април (сряда) от 20.30 часа на стадион "Христо Ботев".Пловдивската полиция едва ли ще хареса този късен час и нищо чудно да настъпи промяна.03.04 /петък/ Локомотив Пд - Локомотив Сф 19.45 часа04.04 /събота/ Ботев Пд - Спартак Вн 17.00 часа13.04 /понеделник/ Берое - Локомотив Пд 19.00 часа14.04 /вторник/ Добруджа - Ботев Пд 20.30 часа