Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски няма да може да гледа днешното градско дерби срещу вечния съперник Ботев. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е тази вечер от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев". Клубният шеф на черно-белите е по бизнес дела в Молдова, но в типичния си стил каза, че знае как ще завърши дербито.

"Няма да гледам дербито, защото зная как ще завърши. Фаворитът е ясен и това е Локомотив. Показва го и класирането, резултатите. Ние нашата работа си я свършихме и си гарантирахме участие в групата за пето-осмо място. Предстои ни и полуфинал за купата с Арда, може и финал“, заяви пред "Тема спорт" Христо Крушарски.

"Не мисля, че ще има още две дербита. Ботев и Илиян Филипов може да си говорят каквото искат, те само това правят. Могат да ни бият само като предишния шампионатен мач на "Лаута“ - служебно, като го прекъснаха и не завърши. Нали я знаете тази хубава българска приказка: "Кучетата си лаят, керванът си върви“. Ние не лаем, не говорим, но вървим напред“, завърши собственикът на Локомотив Пловдив.