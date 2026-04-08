Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски няма да може да гледа днешното градско дерби срещу вечния съперник Ботев. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е тази вечер от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев". Клубният шеф на черно-белите е по бизнес дела в Молдова, но в типичния си стил каза, че знае как ще завърши дербито.
"Няма да гледам дербито, защото зная как ще завърши. Фаворитът е ясен и това е Локомотив. Показва го и класирането, резултатите. Ние нашата работа си я свършихме и си гарантирахме участие в групата за пето-осмо място. Предстои ни и полуфинал за купата с Арда, може и финал“, заяви пред "Тема спорт" Христо Крушарски.
"Не мисля, че ще има още две дербита. Ботев и Илиян Филипов може да си говорят каквото искат, те само това правят. Могат да ни бият само като предишния шампионатен мач на "Лаута“ - служебно, като го прекъснаха и не завърши. Нали я знаете тази хубава българска приказка: "Кучетата си лаят, керванът си върви“. Ние не лаем, не говорим, но вървим напред“, завърши собственикът на Локомотив Пловдив.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!