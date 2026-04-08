Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към черно-белите привърженици. Конкретният повод за реакцията е днешното дерби срещу градския съперник Ботев. Най-интересният мач за пловдивския футболен запалянко е тази вечер от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от Фенклуб Локомотив Пловдив:
Локомотивци,
Днес е денят, в който се изправяме срещу градския ни съперник.
Събираме се на Лаута в 18:30 ч., а в 19:00 ч. тръгваме заедно към стадион "Христо Ботев“, за да подкрепим Локомотив.
Билетите са в ограничено количество, а фен магазинът отваря в 11:00.
Всички заедно, рамо до рамо, за Локомотив и за черно-бялата чест.
Пловдив е черно-бял!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!