ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (17)
Крушарски: 100 000 лв. глоба и отнемане 9 точки на Ботев, ще стигна до съда в Швейцария! Филипов: Може би трябваше да убият футболист?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:32Коментари (2)3379
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски и финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов опитаха безуспешно да стигнат до единомислие, изяснявайки случилото се по време на пловдивското дерби.

Срещата на стадион "Локомотив" бе прекратена, след като в 40-ата минута на мача вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привърженик на "черно-белите".

"БФС трябва да прочете добре правилника и да вземе правилното решение. Аз няма да спра да търся хората, които правят ексцесии. От полицията ми казаха, че им трябва 6 месеца да установят човека. За 6 месеца той може да утрепе камара народ. Трябва да се спре тази дивотия. Това вреди на целия български футбол", сподели Христо Крушарски.

От своя страна Илиян Филипов обясни неговата гледна точка защо се е стигнало до прекратяване на срещата.

"Цитирам правилника на БФС. При такива ситуации трябва служебна загуба. Нямаше как да доиграем мача. Наш футболист е с комоцио. Ако сложим друг вратар, и него ли да контузят? Двама доктори потвърдиха, че вратарят ни е с комоцио. Съветвам г-н Крушарски да не говори глупости за симулация. Много е неприятно. Директорът на Локомотив Пловдив ме повика на терена. Не влязох самоволно терена. Не прекратих мача самоволно. Казах, че мачът ще продължи, ако Даниел Наумов може да продължи мача", добави бизнесменът Илиян Филипов.

Според Крушарски футболният съюз трябва да наложи глоба в размер на 100 000 лева и да отнеме 9 точки от актива на Ботев.

"Искам БФС да си гледа правилника и да вземе правилното решение. Мачът не може да бъде прекратен. Той се прекратява само при навлизане на публика. Мен не ме допуснаха да вляза на терена. Влязох след като мачът бе прекратен. Нещата са в ръцете на БФС. Трябва да има 100 000 лева глоба и 9 точки отнемане на Ботев Пловдив. Аз съм човек на феърплея. Ще си плащам в Швейцария, докато се изясни истината, ако се вземе решение в ущърб на Локомотив. Нормалното решение на медицинския екип е да прати Наумов веднага в болницата за освидетелстване. Лекарят на Ботев подшушна на Наумов да стане, да повърви и пак да падне. Аз ще доиграя и мача без публика", допълни той.

Филипов е категоричен, че отборите трябва да се обединят срещу хулиганството.

"Явно г-н Крушарски толерира действията на неговите фенове. Какво трябва да се случи, за да се прекрати мачът? Може би трябваше да убият някой от футболистите. Категорично можем да се обединим срещу хулиганството. Нека престанем с тази простотия по терените. Всички губим от случващото се по терените", категоричен бе той.

Финансовият благодетел на Ботев поясни, че Даниел Наумов е преминал медицински прегледи и по-късно ще стане ясно състоянието му.

"Даниел Наумов мина медицинските прегледи. В съблекалнята той каза "върти ми се всичко". Той не беше сред феновете. Цялата му скула беше подута. Всички видяха къде беше ударът с бутилка литър и половина. Как да играе след комоцио", пита Филипов.
Още по темата: общо новини по темата: 67
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Айде стига селски истории, на никой не му пука за някакъв махленски мач дето събрал 5000 зрители, заради тия селяци 300 000 град седи затворен, и пари за стадиони им дали даже, аман!
0
 
 
Докога двоен стандарт?! Дебилът с бутилката в затвора, но отказът да играят, заради “комоцио” на вратаря, който след 5 минути подскача изплезен като кенгуру е тотален селски сценарий! 1912 подлоги!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Наумов с първо изявление след инцидента, обвини коментатора, че се подигравал с имиджа му
 ПФК Локомотив: Апелираме за безпристрастност!
 Емил Геранов: Ако единият отбор откаже да продължи срещата, то се присъжда служебна победа за другия отбор
 Собственикът на ПФК Ботев: Президентът и привържениците на съперника действат като градските ни малцинствени групи, когато трябва да понесат отговорност за криминални действия
 ПФК Ботев показа на БФС какво наказание трябва да наложи на Локомотив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: