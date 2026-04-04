Привържениците на Локомотив Пловдив все още не са изкупили всичките 1800 билета, които от Ботев (Пловдив) им предоставиха за дербито, но продажбата им върви с много бързи темпове. Това съобщиха от "черно-белия" клуб, уточнявайки, че фокусът вече изцяло е насочен към дербито на Пловдив.

Най-интересният за футболните фенове в града двубой е в сряда (8 април) от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение днес от ПФК Локомотив:

Фокусът е вече изцяло върху следващата среща!

В сряда (08.04) Локомотив гостува на Ботев в пловдивското дерби! Двубоят е от 20:30 часа.

Билетите за гостуващия сектор се продават с много бързи темпове! Пропуските са на цена от 10 евро.

В събота и неделя касите на “Лаута" ще работят от 11:00 до 18:00 часа. При останали единични бройки - фен магазинът ще бъде отворен в понеделник и вторник от 11:30 до 18:00 часа.

Само Локо!