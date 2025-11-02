© виж галерията Сдружение ПФК Ботев също излезе с официална позиция за прекратеното вчера градско дерби. Сдружението по документи е собственик на футболния клуб, тъй като притежава всичките 100 процента акции.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Сдружение ПФК Ботев:



ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ПФК БОТЕВ“



Уважаеми привърженици на футболната игра в града, страната ни и чужбина,



Вчера станахме свидетели на поредното посегателство върху любимата ни игра. Всички видяхме с очите си как един професионален футболист от гостуващия отбор в градското дерби беше уцелен с предмет, хвърлен от сектора с домакински привърженици. Това действие предизвика незабавни негативни реакции както от страна на гостите, така и от страна на домакините.



Изключително възмутително обаче е поведението на президента на домакинския клуб и неговите изявления след логичното прекратяване на срещата. Тези изявления водят след себе си внушения за "симулации“, "удари по рамото“ и "нагласени действия“. Можем да разберем поведението на президента и привържениците на градския ни съперник. И те, като градските ни малцинствени групи, които когато трябва да понесат отговорност за криминални и незаконни действия, реагират по начин, напомнящ народната поговорка "Крадецът вика: "Дръжте крадеца“. Ние обаче не можем и не бива да допускаме и толерираме подобни поведения.



Затова ясно заявяваме следните факти:



- По време на мача към вратата на Ботев бяха хвърляни предмети от различен характер“



- В 36-ата минута, след поредните паднали бомби, факли и предмети на терена и около футболистите, главният съдия на мача Драгомир Драганов и делегатът на срещата Христо Ботев направиха забележки на треньорските щабове и ги предупредиха, че няма да толерират подобни действия по трибуните;



- В 40-ата минута вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов беше уцелен в главата с бутилка от литър и половина, пълна с вода и хвърлена от сектора с домакински привърженици.



Всякакви други интерпретации от страна на домакините не би трябвало да имат никакво значение. Опитите на ръководителите на домакините за омаловажаване, скриване и замитане на истината са поредната порция просташка комедийна пародия от страна на собственика им.



Заставаме в подкрепа на всеки един играч от нашия клуб и действията на ръководителите в тази неспортсменска и абсурдна ситуация. Истински разбираме и подкрепяме Даниел Наумов, който откакто играе за Ботев Пловдив, е подложен на малтретиране от опонентски привърженици, собственици на предишни негови клубове и ритници в главата от играчи на противникови отбори. Опитите за физическо посегателство върху нашия и който и да е вратар или играч са недопустими!



Призоваваме ръководителите на българския футбол да не се подвеждат по откровените опити за омаловажаване на престъпните деяния, които се превръщат в рецидив за привържениците на домакините във вчерашния мач.



Припомняме, че преди само 8 месеца Дисциплинарната комисия на БФС наложи на Локомотив (Пд) наказание от 4 мача без публика като част от санкциите за нанесени удари на служебно лице и навлизане на публика.



Подобно наказание има и не толкова отдавна - на 7 септември 2022 г., наказание от 2 мача + глоба за нанесен удар на служебно лице. Припомняме и случая на прекратеното дерби на 19 април 2014 г., когато мачът беше спрян в 41-вата минута заради множество бомбички/димки и хвърляни предмети от феновете на домакините и по-късно беше присъдена служебна победа с 3:0 в полза на Ботев.



Вчерашната постъпка и деяния на привържениците на домакините са ясен знак за тежък рецидив, на който трябва да бъде сложен край и който не трябва да бъде толериран зад смехотворни твърдения. Обръщаме се с призив към всички български клубове, футболни деятели и привърженици да заклеймят тази постъпка и да подкрепят нашия клуб и играчите ни, защото следващия път може да е някой техен играч.



Идва време, в което всички по-големи футболни клубове трябва да поискаме чистата игра да бъде върната от нечистите ръце на ръководители, президенти и лобита, които заплашват, че ще извадят някой клуб в Б група. Времето на сивите кардинали във футбола трябва да приключи днес!



С уважение,



Сдружение "ПФК Ботев“



