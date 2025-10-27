ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: Това не е просто мач! Това е сблъсък на идеали и разбирания за живота!
Автор: Стойчо Генов 09:28
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив към "черно-бялата" общност. Конкретният повод за реакцията е предстоящото дерби на Пловдив.

Най-интересният футболен мач в града е на 1 ноември (събота) от 14,45 часа на "Лаута".

Привържениците на Локомотив по традиция ще се събират на Джумаята и оттам тръгват на шествие към стадиона.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Ако се колебаете - напред!

Ако не знаете какво да правите - напред!

Локомотивци,

Настъпи онзи момент в годината, когато Пловдив диша и живее с футбола.

Събужда се, работи, учи, тренира - с мисълта за големия сблъсък.

Това не е просто мач.

Това е сблъсък на идеали, на традиции, на различни разбирания за живота.

Това е битката за нашия град!

Обявяваме началото на битката, ето и плана.

Кога и къде:

01.11.2025 г. - Ден на народните будители

10:00 ч. - Събираме се на площад “Римски стадион"

Около 12:00 ч. - Тръгваме в шествие към нашия дом, всеки с шал Трибуна Бесика!

Баща на син предава безкрайната съдба!
Браво за организацията. Разбира се, че сме там. Нека с нашето шествие, да разтресем земята! Цял Пловдив ще ехти от черно-бели песни!
Някога беше дерби , заради хората-феновете , сега има много утайки , които избиват комплекси !!! И какво дерби е с 1000 гостуващи билета .....какво пречи да се разберат и да се дава една трибуна , зад някоя врата на гостите .....по може да прилича на дерби , тогава !
Може ли някой близък до незнайния автор да разясни как точно футболен мач, пък бил той и градско дерби, представлява сблъсък на "идеали" и на "различни разбирания за живота"?
За каква битка ми говорете?Това е просто една игра и нищо повече.Нека по-добрият да победи!!!И дано да нямате излишни неща в главите си.УСПЕХ НА "ЛОКОМОТИВ"
пЛагиати 19?6 пак в действие… взели си думички от сериала “Дървото на живота” и си ги приписват на тях пак… цял живот измекярщини - това е наше, онова е наше, това ние първи, онова ние измислихме… една шепа комплексирани от жълтото хора ама всичко тяхно.
Разрешеният маршрут на кюмюрите е от столюпеново до лайнута, нямат работа в непознатия за тях център на гр.Пловдив. Пловдив мрази черно-бели брикети.
Копитата горе, селянки. Шамари и от Пимк и от нас ядете на всеки паркинг. 1912 руски подлоги да репетират: “Ари, уааааа…бягъйти, уааааа!”.
Прави са , разбирането и идеалът да живееш в катун над всичко! Юве, Бешикташ , Напули , нюкясъл и тнт
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
