Фенклубът на Локо: Това не е просто мач! Това е сблъсък на идеали и разбирания за живота!

© Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с призив към "черно-бялата" общност. Конкретният повод за реакцията е предстоящото дерби на Пловдив.



Най-интересният футболен мач в града е на 1 ноември (събота) от 14,45 часа на "Лаута".



Привържениците на Локомотив по традиция ще се събират на Джумаята и оттам тръгват на шествие към стадиона.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:



Ако се колебаете - напред!



Ако не знаете какво да правите - напред!



Локомотивци,



Настъпи онзи момент в годината, когато Пловдив диша и живее с футбола.



Събужда се, работи, учи, тренира - с мисълта за големия сблъсък.



Това не е просто мач.



Това е сблъсък на идеали, на традиции, на различни разбирания за живота.



Това е битката за нашия град!



Обявяваме началото на битката, ето и плана.



Кога и къде:



01.11.2025 г. - Ден на народните будители



10:00 ч. - Събираме се на площад “Римски стадион"



Около 12:00 ч. - Тръгваме в шествие към нашия дом, всеки с шал Трибуна Бесика!



Баща на син предава безкрайната съдба!