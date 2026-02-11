© Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да направят призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с утрешното градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.



Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".



Феновете на Локомотив добавиха и кратко видео към своя текст.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



Победа за футбола!



Приятели, вчера успяхме да възстановим една несправедливост, което ясно ни показва, че само с общи усилия можем да постигнем промяната.



От днес насочваме цялото си внимание към битката по трибуните. Призоваваме всеки да бъде максимално дисциплиниран, защото резултатът на терена зависи и от нас.



До последен дъх!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.