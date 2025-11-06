Зехтински: Служебната победа не ме радва, но трите точки от "Лаута" са златни

© Легендата на Ботев Пловдив Петър Зехтински коментира градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в края на първото полувреме, след като хвърлена бутилка удари вратаря на "канарчетата“ Даниел Наумов.



Впоследствие БФС присъди служебна победа с 4:0 на жълто-черните.



Бившият полузащитник говори по темата по време на представянето на своята книга "Да играе за другите“ във фен магазина на стадион "Христо Ботев“, за което Plovdiv24.bg вече информира читателите си. Зико определи спечелените точки на "Лаута" като изключително ценни.



"Служебната победа не ме радва, но в този момент трите точки са златни. Ако има нещо, което за първи път ще кажа като задължително, това е да бием Добруджа. Надяваме се, че с идването на Херо от понеделник нещата ще се подобрят и в предстоящите мачове с ЦСКА, Черно море и Арда ще се представим добре“, заяви Петър Зехтински, цитиран от "Тема спорт".