Ето как от ПФК Ботев разказаха за представянето:



Любов, предавана от поколение на поколение!



Огромен интерес сред “жълто-черните" предизвика представянето на автобиографичната книга на великия Петър Зехтински.



Стотици фенове от различни поколения посетиха клубния фен магазин, а срещата продължи далеч над предвиденото време.



Ботевистите не пропуснаха да се снимат и с “жълто-черните" сърца Тодор Неделев, Николай Минков и Ивайло Видев.



Всички пожелаха на великия Зико крепко здраве, а на настоящите футболисти - победа в предстоящия сблъсък в петък.