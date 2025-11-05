ИЗПРАТИ НОВИНА
Петър Зехтински представи пред "жълто-черната" общност своята автобиографична книга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:42Коментари (0)105
©
виж галерията
Огромен интерес сред привържениците на Ботев предизвика днес представянето на автобиографичната книга на клубната легенда Петър Зехтински. Събитието се състоя във фенмагазина на стадион "Христо Ботев".

Ето как от ПФК Ботев разказаха за представянето:

Любов, предавана от поколение на поколение!

Огромен интерес сред “жълто-черните" предизвика представянето на автобиографичната книга на великия Петър Зехтински.

Стотици фенове от различни поколения посетиха клубния фен магазин, а срещата продължи далеч над предвиденото време.

Ботевистите не пропуснаха да се снимат и с “жълто-черните" сърца Тодор Неделев, Николай Минков и Ивайло Видев.

Всички пожелаха на великия Зико крепко здраве, а на настоящите футболисти - победа в предстоящия сблъсък в петък.
