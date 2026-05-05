Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес сериозни глоби на Ботев и Локомотив заради поведението на феновете по време на 123-ото пловдивско шампионатно дерби, което се игра на стадион "Христо Ботев" и завърши 0:2 за "смърфовете". Общата санкция за двата клуба е 6033,22 евро, изчисли Plovdiv24.bg.

Според комисията феновете на Ботев са били "по-активни" в нарушенията и глобата за клуба е 3732,42 евро, докато сумата, която от "Лаута" трябва да платят, е 2300,80 евро.

Наложените санкции са по доклад на дежурния делегат и освен това не подлежат на обжалване.

Освен това халфът на Ботев Емерсон Родригес, който бе изгонен още в 15-ата минута заради удар в лицето на Лукас Риан, е със спрени състезателни права за 3 мача и глобен с 409.03 евро

Ето какво гласи днешното решение на Дисциплинарната комисия към БФС:

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК "Ботев", на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За издигане на плакат с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г и във връзка с чл.16, ал.2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.