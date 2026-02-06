ИЗПРАТИ НОВИНА
Трибуна Бесика: Пореден снимачен ден! Всеки присъстващ на дербито ще стане част от историята!
Автор: Стойчо Генов 10:35Коментари (0)190
©
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да направят важно съобщение към "черно-белите" привърженици. То е свързан с предстоящото градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.

Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

The winter derby is coming

Приятели,

Битката за Пловдив наближава. Зимното дерби е пред нас, а подготовката за нашето представяне тече с пълна сила.

Открехваме вратите, че подготовката не кипи само за фенските активности по трибуните. Това ще бъде пореден снимачен ден за филма свързан с вековния юбилей на клуба. Всеки присъстващ ще стане част от историята!

Във връзка със зимните условия напомняме, че кампанията с шалове и шапки от бранда "Трибуна Бесика“ продължава.

С всеки закупен артикул вие директно подкрепяте продукцията, която подготвяме за дербито.

Начини за подкрепа:

1. Шапка "Трибуна Бесика“ - цена: 20 лв.

2. Шал "Трибуна Бесика“ - цена: 20 лв.

(налични са ограничени бройки)

3. Дарение по банков път

Банкова сметка на фенклуба:

BG41UNCR70001524268875

Основание:

ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ

Всяка подкрепа ни доближава до целта.

Един за всички, всички за Локомотив!
