|Трибуна Бесика: Пореден снимачен ден! Всеки присъстващ на дербито ще стане част от историята!
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да направят важно съобщение към "черно-белите" привърженици. То е свързан с предстоящото градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.
Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":
The winter derby is coming
Приятели,
Битката за Пловдив наближава. Зимното дерби е пред нас, а подготовката за нашето представяне тече с пълна сила.
Открехваме вратите, че подготовката не кипи само за фенските активности по трибуните. Това ще бъде пореден снимачен ден за филма свързан с вековния юбилей на клуба. Всеки присъстващ ще стане част от историята!
Във връзка със зимните условия напомняме, че кампанията с шалове и шапки от бранда "Трибуна Бесика“ продължава.
С всеки закупен артикул вие директно подкрепяте продукцията, която подготвяме за дербито.
Начини за подкрепа:
1. Шапка "Трибуна Бесика“ - цена: 20 лв.
2. Шал "Трибуна Бесика“ - цена: 20 лв.
(налични са ограничени бройки)
3. Дарение по банков път
Банкова сметка на фенклуба:
BG41UNCR70001524268875
Основание:
ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ
Всяка подкрепа ни доближава до целта.
Един за всички, всички за Локомотив!
