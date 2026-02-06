Трибуна Бесика: Пореден снимачен ден! Всеки присъстващ на дербито ще стане част от историята!

© Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да направят важно съобщение към "черно-белите" привърженици. То е свързан с предстоящото градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.



Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":



The winter derby is coming



Приятели,



Битката за Пловдив наближава. Зимното дерби е пред нас, а подготовката за нашето представяне тече с пълна сила.



Открехваме вратите, че подготовката не кипи само за фенските активности по трибуните. Това ще бъде пореден снимачен ден за филма свързан с вековния юбилей на клуба. Всеки присъстващ ще стане част от историята!



Във връзка със зимните условия напомняме, че кампанията с шалове и шапки от бранда "Трибуна Бесика“ продължава.



С всеки закупен артикул вие директно подкрепяте продукцията, която подготвяме за дербито.



Начини за подкрепа:



1. Шапка "Трибуна Бесика“ - цена: 20 лв.



2. Шал "Трибуна Бесика“ - цена: 20 лв.



(налични са ограничени бройки)



3. Дарение по банков път



Банкова сметка на фенклуба:



BG41UNCR70001524268875



Основание:



ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ



Всяка подкрепа ни доближава до целта.



Един за всички, всички за Локомотив!