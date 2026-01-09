ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (12)
Официално: Желанието на Ботев не бе уважено, ето кога ще е дербито за Купата
Автор: Стойчо Генов 13:40Коментари (0)1388
© Plovdiv24.bg
Чаканият с огромен интерес четвъртфинал за Купата на България между пловдивските Локомотив и Ботев ще се проведе в обявения по-рано период 10-12 февруари (вторник - четвъртък). Това бе потвърдено официално след края на днешната среща в Национална футболна база в Бояна.

На сбирката присъстваха представители на всички клубове от Първа лига (без Черно море), както и представители на БФС и БПФЛ.

Локомотив бе представен от изпълнителния директор Тома Цилев, докато от Ботев присъстваше финансовият благодетел Илиян Филипов.

Въпреки желанието на "жълто-черните" двубоят да се изтегли за по-късна дата и в почивен ден, този вариант е бил отхвърлен и дори не се е стигнало до дискусия.

Така на практика се потвърди прогнозата на собственика на черно-белите Христо Крушарски, че промяна няма да има, като той дори предварително изпрати "много поздрави" на колегата си Илиян Филипов.

Ето част от решенията, които бяха взети днес:

- Досега вторият кръг от финалната фаза на турнира за Купата България се играе в събота или неделя. Беше решено от следващия сезон мачовете от първия кръг също да се играят през уикенда. Тези, които все пак ще бъдат насрочени за петък или понеделник, да започват след 18:00 часа.

- Клубовете от Първа лига решиха да подкрепят отборите от Втора лига със 17% от сумата по солидарните плащания от УЕФА.

- За плейофната фаза бе решено да се използва софтуер за електронен жребий за прогжрамата, а не както беше досега - по системата "Бергер".
