Спортните новини: Днес (4) | Вчера (12)
Крушарски: В Ботев винаги реват за нещо! Филипов се е объркал, пратете му много поздрави
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (2)2940
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски бе категоричен, че четвъртфиналът за Купата на България с Ботев Пловдив на "Лаута“ ще се играе според предварително обявения график 10-12 февруари (вторник-четвъртък).

Както е известно, "канарчетата" поискаха промяна на датата и настояват сблъсъците от тази фаза да са в началото на март. По този повод днес ще има среща в Бояна между клубовете от Първа лига, БФС и ПФЛ.

"Ботев винаги искат нещо. Сълзите вече не са им нужни, защото язовирите се напълниха. Няма нужда от толкова много реване. Аз не зная на кого му пречи мачът да се играе според предварителните дати?! На мен не ми пречи… Щом е определено на 12 февруари, ще играем на 12 февруари и точка", заяви пред "Тема спорт" Христо Крушарски.

Може да му предадете на господин Илиян Филипов, че аз съм от Говедарци, а не от Говедаре. Нещо се е объркал. Мога да му кажа – много поздрави, на 12 февруари ще играем на нашия стадион“, категоричен бе собственикът на Локомотив Пловдив.

Той говори и за старта на зимната подготовка и селекцията при "смърфовете". До момента от Локомотив обявиха два трансфера - на Запро Динев и Мариян Вангелов. Интересното е, че и двамата в определени периоди минаха през жълто-черните.

"Ще взимаме само българи, млади момчета. Това ще ни е селекцията и с нея отборът ще върви напред. Целта е ясна - борба докрай. Докъдето стигнем, дотам, но ще гоним Европа. Всички се борим за Европа. С единия крак влезнахме, но с другия сме още отвън. Парите ги докарахме вече в евро, но само с хартийки не става. Трябва бачкане, бачкане… Икономика ни е нужна. Това е спасението“, завърши в типичния си стил Христо Крушарски.
Прав е бай Круши. Нашия може да е е от село, ама този Филипов е абсолютен селяндур. И много прост. Типичен представител на помаците от родопската яка.
Статистика: