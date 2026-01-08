Ботев и Локо сядат на една маса утре, взимат важно решение

© Plovdiv24.bg В петък (9 януари) ще се проведе среща между клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз и Българска професионална футболна лига, разбра Plovdiv24.bg. Сбирката ще се състои на базата в "Бояна".



На нея ще бъде взето решение кога ще се проведат четвъртфиналите от турнира за Купата на България. Както е известно, по програма мачовете трябва да се играят на 10-12 февруари, но има голяма вероятност да бъдат пренасрочени за по-късна дата.



Освен това ще се обсъжда каква част от парите от фонд "Солидарност" на УЕФА ще бъдат отделени за клубовете от второто ниво на българския футбол. Очаква се да се определи дата за старт на следващия сезон. Също така всеки представител на отборите ще може да коментира теми и въпроси, които го интересуват.



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че още преди да се изтегли жребият за четвъртфиналите от Ботев (Пловдив) пожелаха тези мачове да бъдат пренасрочени. Впоследствие от Лудогорец и от Спартак Варна също избязоха с подобни позиции.