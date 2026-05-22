През последните дни се разрази дискусия, която тлее в спортното пространство на Пловдив от години. Въпросът е каква част от стадион "Христо Ботев" има право да използва и препродава ПФК "Ботев"?

В последните дни в града все по-усилено се говори, че общината ще се опита да защити обществения интерес и да прецизира договора за наем с клуба.

Plovdiv24.bg, като обективна медия, потърси фактите такива каквито са, абстрахирайки се от феновете и емоциите.

Факт 1: Стадионът го има благодарение на феновете

Обективната истина изисква да кажем, че Ботев и Локо към момента разполагат с двата може би най-добри стадиона в България благодарение на феновете си. Години наред последователна политика от фенклубовете на двата отбора доведоха до това, че държавата да отпусне финансиране за изграждането на два стадиона.

Факт 2: Срещу наем от малко над 2500 евро/месец се генерират огромни приходи

Факт 3: Общината е длъжна да работи според закона

Безспорен факт е, че към момента клубът плаща символичен наем срещу който получава съоръжение от което генерира милиони годишно. Дали е честно? Дали е защитен обществения интерес? Именно това е основният въпрос, който трудно ще намери балансиран отговор в Пловдив. На пръв поглед е абсурдно, на второ четене, за това са създадени стадионите, за да генерират приходи от феновете, които да влизат в касата на клуба.

В крайна сметка, отново абстрахирайки се от емоциите, общинското ръководство е длъжно да спазва закона и да защити обществения интерес. В противен случай администрацията на Костадин Димитров може да бъде обвинена в безстопанственост в огромни размери.

Plovdiv24.bg ще разработи задълбочено темата и ще се опита да събере всички факти и гледни точки. В тази връзка стартирахме с три кратки, но важни еднакви въпроса към общинското ръководство и ПФК Ботев. Ето ги и тях:

1. Към настоящия момент, съгласно подписания договор, колко точно плаща на месец ПФК Ботев на Община Пловдив за ползването на стадион "Христо Ботев“?

2. Кои обекти (части от стадиона конкретно) са предмет на въпросния договор (ако са конкретизирани, ако не са какъв е предмета на договора, точен цитат)?

3. На какво основание ПФК Ботев прибира приходите от ползването на паркинга на стадиона, търговските площи (фен магазин, кафене, бар, фитнес зала, скайбоксове и VIP кабини)?

От ПФК Ботев първи реагираха с отговорите

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще отговори на поставените от Вас въпроси, свързани със стадион "Христо Ботев“. Считаме за напълно нормално една от водещите пловдивски медии да търси обективната истина относно най-красивия стадион в България и създалата се ситуация, която поставя под риск участието на ПФК Ботев Пловдив в Първа лига, както и нормалното провеждане на футболните срещи.

С решение на Общински съвет – Пловдив от 21.04.2023 г. месечната сума за ползване на стадион "Христо Ботев“ е определена в размер на 5 549,54 лева без ДДС. Отговориха от ръководството на Ботев на първия въпрос

Предмет на договора е цялото УПИ, заедно с построената върху него сграда. В договора за наем не са конкретизирани отделни обекти или части от стадиона. Предметът на договора е описан общо, без детайлно разграничаване на отделните обекти. е отговорът на Ботев на втория поставен въпрос

Паркингът е оборудван с инвестиция в билетна система, поради обстоятелството, че в района са били паркирани автомобили на външни лица, което е водело до несъответствие с изискванията за контрол и организация на достъпа. В кафенето и фен магазина са вложени средства със съгласието на общината, поради което същите функционират като обекти, използвани от клуба. Фитнес залата е предоставена от ПФК Ботев Пловдив на наемател въз основа на сключен договор. Същевременно залата се използва и от професионалните футболисти на ПФК Ботев Пловдив като част от спортно-тренировъчния процес, който е неразделна част от дейността на всеки професионален футболен клуб. Скайбоксовете и ВИП кабините са предоставени за ползване по силата на спонсорски договори. Те представляват част от инфраструктурата, необходима за покриване на изискванията на УЕФА за категория 4+ стадион. Обясниха от Ботев и на последния ни въпрос.

Plovdiv24.bg ще продължи да следи темата и да се опита да предостави максимално обективна информация по казуса. Очаквайте още публикации по темата.