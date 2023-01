© Клуб на привържениците на Ботев Пловдив разпространи изключителни притеснителни кадри от строителството на стадион "Христо Ботев". В едното видео се вижда как помещенията под централната трибуна са във вода заради липса на хидроизолация и козирка.



ДОБРЕ ДОШЛИ В БАСЕЙН "КОЛЕЖА"!



Без цялостно завършване на козирката помещенията на стадиона ще бъдат под вода при всеки по-сериозен дъжд, написаха от КПБП към въпросното видео.



Другото видео показва как строителите "са си оставили ръцете" при изграждане на тухлена стена.



"Another brick in the wall". По света правят стадиони с движещ се покрив или тревно покритие. Ние сме иновативни - правим преместващи се стени", гласи текстът на КПБП към въпросните кадри.



Гледайте в прикачения файл кадрите, разпространени от КПБП!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.