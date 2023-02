Феновете на Ботев с нова декларация, зададоха много въпроси на Илиян Филипов

© Феновете на Ботев (Пд) разпространиха официална позиция, в която се обръщат към ботевистите и към бизнесмена Илиян Филипов, чиято компания строи в момента стадион "Христо Ботев". Декларацията е подписана от Сдружение ПФК Ботев, Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, The voice of Bultras (БУЛТРАС), както и над 60 "жълто-черни" фенове.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ботевистите:



АТАКАТА СРЕЩУ ВСЕКИ ОТ НАС Е АТАКА СРЕЩУ ВСИЧКИ НАС



УВАЖАЕМИ БОТЕВИСТИ,



ГОСПОДИН ФИЛИПОВ,



През последните години активно участваме в процесите около строежа на нашия стадион - Колежа. Въпреки желанието и усилията ни това, което наблюдаваме, е видимо некачествено изпълнение на видове СМР, констатирано многократно от медии, фенове, строителни специалисти, както и от кмета на Община Пловдив Здравко Димитров и зам.-кмета по строителство Пламен Райчев при обиколката им на строежа на стадиона с група фенове на 15.01.2023 г.



След нея градоначалникът заяви:



"Заедно с феновете на "Ботев“ инспектирахме строителството на Колежа и установихме нередности, които заявихме към строителя. Убеден съм, че ще се реагира незабавно по нашия сигнал“.



Заснетият снимков материал и изявленията на кмета след тази среща убедително доказват направените констатации на срещата с феновете, общински съветници, депутат, граждани и на пресконференцията на 22.01.2023 г.



Г-н Филипов, на срещата присъствахте и Вие и пред около 200 души в залата обещахте за своя сметка да поправите некачествените СМР, но на 17.02.2023 г. видяхме интервюто Ви, в което отправяте закани към председателя на УС на Сдружение ПФК Ботев.



Г-н Филипов, напълно споделяме казаното от Борис Гиздаков, защото това е и нашето мнение. Спрете със заплахите и изпълнете качествено строителството, за чието финансиране ние, феновете, имаме огромен принос!



В този смисъл бихме Ви задали и няколко от многото въпроси, които подбуждат Вашето интервю:



- Защо, ако няма некачествено строителство, Вие неколкократно заявихте, че "сме спрели подизпълнителя, пуснали сме писма да си отстранят дефектите и едва тогава ще бъде актувано“?



- Защо, ако няма некачествено строителство, не заведете дело още сега, а ще чакате получаването на Акт 16? Трябва Ви време ли, за да отстраните некачествените СМР?



- Ще заведете ли дело и срещу кмета г-н Здравко Димитров, който публично заяви, че в деня на направата на снимките е констатирал нередности, които е заявил към Вас?



- Ще заведете ли дело и срещу bTV, която преди нас първа показа в няколко репортажа грубото погазване на технологичните изисквания при строителството на стадиона?



Уважаеми ботевисти, прави впечатление и обещанието на г-н Филипов любимият ни клуб да играе с Левски тази пролет на Колежа.



Г-н Филипов, ние най-много бързаме да се върнем на Колежа, но напомняме, че за да се случи това, ще се измине пътят, посочен в решение 13 на Общински съвет - Пловдив.



По-рано на 17.02. атака имаше към друг наш съмишленик и член на Сдружение ПФК Ботев – г-н Рашко Стоянов. Защитихме го с думи, ако трябва, ще последват и дела. Сега правим същото. И предупреждаваме всички, че приемаме атаките срещу всеки един от нас в битката ни за Колежа като атака срещу всички нас.



Всеки, милеещ за жълто-черния дом, е допринесъл в битката през последните години и няма да оставим нито един да бъде прегазен заради тази битка. Битка за храма на Ботевизма, битка без корист, битка за чест.



Сдружение ПФК Ботев



Клуб на привържениците на Ботев Пловдив



The voice of Bultras (БУЛТРАС)



Александър Никифоров, Ангел Герчев, Ангел Джорапов, Андреан Георгиев, Анелия Радева, Антон Петров, Антон Христев, Атанас Гюстеров, Атанас Стафунски, Бойчо Попов, Борис Божилов, Борис Генов, Борис Гиздаков, Борис Порязов, Васил Георгиев, Васил Дюлгеров, Васил Куршумов, Васил Стоименов, Велизар Цолакидис, Веселин Божков, Вилияна Чаушева, Владимир Васев, Галина Андреева, Георги Влахкинов, Георги Гиздаков, Георги Карачанов, Георги Ламбов, Гюрай Рамадан, Даниел Аргилашки, Димитър В. Димитров, Димитър Георгиев, Димитър Данчев, Димитър Димитров, Димитър Николов, Димитър Павлов, Димитър Петков, Елиан Узунов, Живко Стамболиев, Иван Андреев, Иван Манев, Иван Стаев, Илия Николов, Илиян Николов, Йордан Веселинов, Кольо Петров, Костадин Брашнаров, Костадин Славков, Михаил Манолов, Михаил Чомпалов, Ники Ников, Никола Коев, Никола Стамболиев, Николай Бакларов, Николай Богданов, Николай Вранчев, Николай Георгиев, Николай Илиев, Николай Пачев, Николай Щерев, Петко Маринич, Петър Петров, Петьо Калбуров, Пламен Тонев, Радослав Кошински, Рангел Мутафчийски, Рашко Стоянов, Росен Джералиев, Станислав Сивинов, Станислав Тренчев, Стойко Андреев, Стойчо Гюстеров, Стоян Михайлов, Стоян Найденов, Стоян Радев, Тихомир Стойчев, Тодор Ангелов, Тони Чочев, Tрифон Белчев, Христо Бахчевански, Христо Попов, Христо Харизанов, Цветелин Муртев, Цветозар Петров, Цецо Георгиев.