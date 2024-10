Проблем! Препроектирането на стадион "Христо Ботев" ще се забави

© Plovdiv24.bg Обществената поръчка за препроектирането на стадион "Христо Ботев" в Пловдив ще се забави за неопределено време, провери Plovdiv24.bg. Това става ясно от становище за осъществен контрол на Агенцията по обществени поръчки (АОП), което е подписано от изпълнителния директор Яна Топалова.



Въпросната поръчка е за "Преработка на одобрената проектна документация по реда на чл. 154 от ЗУТ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: "Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев", в УПИ I-Спортен терен, кв. 16-нов, по плана на кв. Каменица, гр. Пловдив".



Начин на възлагане на поръчката е "Договаряне без предварително обявление", а прогнозната стойност е 475 735,50 лева без ДДС (570 882,60 лв. с ДДС).



След извършените проверки от АОП се извежда заключение, че поканеното в договарянето лице, чрез своя състав от проектанти, е изготвило отделните фази на инвестиционния проект. В този смисъл с проектирането са възникнали:



1) обект на авторско право и



2) авторски права за "ВАМОС“ ООД върху изготвените от него проекти.



Възложителят следва да може да докаже, че физическите лица – проектанти на съответните части, не са отстъпили на друг авторските си права върху проектните разработки.



Ето какво още се казва в становището на АОП:



От мотивите на възложителя и от РОП става ясно, че с договор No 21ДГ-1135 / 07.12.2021 г. е възложено на "ВАМОС“ ООД да преработи одобрената проектна документация по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и въвеждане на етапност при изпълнението на СМР за стадион "Христо Ботев“ – гр. Пловдив. Документи, които изясняват обхвата на преработката, не са приложени.



Възложителят твърди, че проектантът е изпълнил задълженията си по договора и разрешението за строеж е допълнено със Заповед No 84 от 20.10.2022 г. Доколкото в РОП няма данни за изпълнението на визирания договор и не са приложени както цитираната заповед, така и други документи в тази насока, остава неизяснено дали преработката е реализирана. В допълнение, не може да бъде установено какъв е обхватът и видът на възложената през 2021 г. промяна.



Предвид липсата на яснота и документи относно извършеното до момента проектиране, възложителят следва да може да докаже, че в обхвата на възлаганата с разглежданото договаряне преработка не е включено проектиране, което е било част от първата преработка през 2021 г. Заедно с това са нужни мотиви, че изискванията "от футболния клуб за промени в Етап 2“, както и необходимостта от актуализацията на проекта "спрямо действащите изисквания на УЕФА“, са нови и обективни условия, които налагат възлаганата преработка и са взаимообвързани с изпълнените до момента дейности, както и че не са били в обхвата на първоначалното проектиране.



В тази връзка са необходими аргументи и доказателства, че след промяната няма да се създадат по същество нови проекти, които могат да се реализират отделно и техен изпълнител може да бъде лице, различно от автора на първоначалната разработка, респективно че са изпълнени изискванията на чл. 79, ал. 2 от ЗОП.



На следващо място, в разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ е регламентирано, че условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта.



Според чл. 162, ал. 3 от същия закон, предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.



Посочените разпоредби предопределят, че изпълнител на надзорната функция по време на строителните работи е лицето/лицата, изготвило/ли инвестиционния проект за същия строителен обект, респективно проектантът е единствен възможен изпълнител на услугата.



В тази връзка и предвид авторските права на"ВАМОС“ ООД върху одобрения инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев", гр. Пловдив, може да се приеме, че липсва алтернативно решение за изпълнение на надзорната функция. Възложителят следва да разполага с доказателства, че за извършване на свързания със строителството на обекта авторски надзор ще се осигурят същите физически лица, изготвили отделните части на проекта.



В допълнение, видно от РОП, с Решение със системен No D55563/12.08.2020 г. зам.-кметът по Строителство и инвестиции (упълномощен със Заповед No 20ОА-1091/17.06.2020 г. на кмета на Община Пловдив) е открил процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "вˮ от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев“- град Пловдив". В Регистъра е публикувана информация, че изпълнението на коментираната поръчка е възложено на "ВАМОС“ ООД, с договор No 20ДГ-856/27.10.2020 г.



Доколкото в РОП няма данни за каква "част“ се отнасят надзорните дейности, възложителят следва да разполага с аргументи и доказателства, че в обхвата на визирания договор не попада възлаганият с разглежданата процедура авторски надзор при изпълнението на реконструкцията на трибуните на стадиона.



Друго необходимо условие е защитените права, които служат като основание да не се прилага общият ред за възлагане, да са възникнали законосъобразно.



Това означава, че при първоначалния избор на проектант са спазени действащите към този момент нормативни изисквания, включително и в областта на обществените поръчки. От мотивите в решението се разбира, че авторските права, сочени като аргумент за възлагане на същото лице на изменението на проекта и на авторския надзор, са възникнали в резултат от Договори NoNo 031/10.11.2011 г. и 046/18.09.2013 г.



Първият е сключен между "ПФК Ботев“ АД и "ВАМОС“ ООД и е на стойност 59 600 лв. без ДДС.



Вторият договор е сключен между "Инфраструктурна компания“ АД и "ВАМОС“ ООД, като цената за изготвяне на работния проект е 732 018 лв. без ДДС (вж. раздел IV, т. 5 от договора). Информация по какъв ред и на какво основание са сключени договорите не се съдържа в двата документа и възложителят не е коментирал това обстоятелство в решението за откриване на договарянето.



В раздел I на Договор No 046/18.09.2013 г. е изяснено, че стадион "Христо Ботев" е отдаден на концесия от Община Пловдив на "ПФК Ботев“ АД. В решението за откриване на договарянето възложителят не коментира наличието на концесионен договор, неговия предмет и срока на концесията.



Доколкото в случая концесионният договор за стадион "Христо Ботев“ не е представен, остава неизяснено дали проектирането на обект:



"Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев“, в УПИ I-Спортен терен, кв. 16-нов, по плана на кв. Каменица, гр. Пловдив“ е сред условията към "ПФК Ботев“ АД за осъществяване на концесията, респективно дали е негов ангажимент да осигури проектанта.



В допълнение, възложителят следва да може да обоснове връзката на "Инфраструктурна компания“ АД, възложилоизготвянето на работния проект за реконструкция на трибуните на стадиона, с възложителя и респективно концесионера - "ПФК Ботев“ АД. Предвид изложеното, в случая остава недоказано условието, проектантът да е избран при спазване на законодателството в областта на обществените поръчки.



С оглед на изложеното, необходими са допълнителни мотиви и доказателства, които да обосноват, че са налице изискванията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в“ от ЗОП.