Феновете на Ботев: Жалък опит, г-н кмет! Позицията Ви на страничен наблюдател е причина за лошото качество на строежа

Феновете на Ботев излязоха с остра отворено писмо до кмета на града Здравко Димитров, видя Plovdiv24.bg. Повод за реакцията на "жълто-черните" привърженици стана предложението на Зико до общинския съвет за гласуване на допълнителен финансов ресурс от 22,5 млн. лева за довършването на стадион "Христо Ботев".



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, във въпросния документ Здравко Димитров пише, че заради настояването на феновете на Ботев се е стигнало до прлепроектиране, което е оскъпило строежа с 6,19 млн. лева.



Декларацията на феновете е подписана от Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, Сдружение ПФК Ботев, The voice of Bultras, Bultras Fight Club и Фондация Жълто и Черно.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на "жълто-черните" привърженици:



ДО Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ



КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,



ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БОТЕВ ПЛОВДИВ,



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,



В направеното от Вас предложение относно осигуряване на финансови средства за завършване на обект стадион "Хр. Ботев“ твърдите, че за завършване на първи етап с изпълнение на всички конструкции, което означава покриване на всички сектори, са необходими 41 387 953,45 лв. Общата сума на осигурените от държавата 25 млн. лв. и 12 млн. лв. от общинския кредит, намалена с около 1 млн. лв. за отпадналия по обществената поръчка монтаж на седалки, възлиза по Вашето предложение на 36 029 253,99 лв. С тези средства обещахте построяването на стадиона на първия етап, вкл. целия покрив. Сега, съгласно Вашето предложение, не достигат 5 358 699,46 лв., за което виновни излизат предложенията на феновете.



Искаме да Ви припомним, че единствената промяна в обхвата на обществената поръчка по желание на феновете е преместването на сектора за гости от южната на северната трибуна /т. 1 на стр. 2 от предложението Ви/, което преместване се изразява в проектиране на една тоалетна и няколко парапета. А препроектирането на съблекалните от сектор А в сектор В /т. 2 на стр. 2 от предложението Ви/, е извършено през 2014 г., за което Ви представихме документи.



Към това ще добавим, че при изпълнение на целия покрив, какъвто е първоначалният проект и нашето желание, не са необходими обследвания на конструкцията. Те се наложиха, защото общинското ръководство първоначално реши да строи само сектор А и сектор Г, впоследствие - сектор А и сектор В, накрая прие и четирите сектора. И всички тези ненужни промени струват вероятно няколко стотици хиляди лева за обследвания и препроектирания, както и допълнително оскъпяване на покривната конструкция, както сте написали в предложението - промяна на основни строителни материали.



Уважаеми г-н Кмет,



Позицията Ви на страничен наблюдател и огромната управленска немощ на заместника Ви по строителството са причина за хаоса и лошото качество на строежа, неспазените срокове и неясното бъдеще.



Считаме обясненията във Вашето предложение за жалък опит да се прехвърли вината за неправилното управление на ОП за строителството на стадион "Христо Ботев“ върху феновете на жълто-черната общественост, които и до днес продължават да бъдат наивно коректни във взаимоотношенията си с Вас и общинската администрация на град Пловдив.



Уважаеми Ботевисти,



Призоваваме Ви отново да защитим честта си, като посетим общинската сесия на 9-ти февруари! Опитите на част от медиите и на политическата власт, на задкулисието и непрозрачността да ни заглушат и продължат да ни правят на глупаци, скоро ще бъдат победени!



Няма да се откажем и ако трябва ще излезем отново на протест, като този път не можем да гарантираме, че ще премине по мирния и коректен начин, като този от 1-ви февруари вечерта!



Бъдете будни!



Само Ботев!



Клуб на привържениците на Ботев Пловдив



Сдружение ПФК Ботев



The voice of Bultras



Bultras Fight Club



Фондация Жълто и Черно