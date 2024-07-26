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Спортните новини: Днес (18) | Вчера (28)
Минимална преднина на Локо в дербито, ето всички шампионатни мачове досега
Автор: Стойчо Генов 15:17Коментари (2)647
© Plovdiv24.bg
В неделя (28 юли) ще се играе дерби №119 на Пловдив между отборите на Ботев и Локомотив в родния елит. Двубоят е от 21,15 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg представя на своите читатели статистиката в досегашните двубои между двата съперника на ниво български футболен елит (А група и Първа професионална лига).

Общ баланс в "А" група (Първа професионална лига):

118 мача - 41 победи за Локомотив, 41 успеха за Ботев, 36 равенства. Голова разлика 141:137 за Локомотив.

Двата отбора имат по една служебна победа с 3:0, а два пъти дербито се игра извън Пловдив. Първо това стана на националния стадион "Васил Левски" и бе спечелено от Ботев с 2:1 (16 март 2014). В началото на сезон 2016/2017 двата тима премериха сили на стадион "Лазур" в Бургас, като тогава мачът завърши 1:1.

Ето резултатите от всички шампионатни двубои досега:

1951

Локомотив - Ботев 3:0, Ботев - Локомотив 2:1

1952

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:1

1953

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0

1955

Ботев - Локомотив 3:0, Локомотив - Ботев 0:1

1961/62

Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:1

1962/63

Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:4

1963/64

Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 3:2

1964/65

Ботев - Локомотив 0:2, Локомотив - Ботев 0:0

1965/66

Ботев - Локомотив 0:3, Локомотив - Ботев 0:1

1966/67

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:1

1967/68

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:2

1968/69

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0

1969/70

Локомотив - Ботев 1:3, Ботев - Локомотив 0:1

1970/71

Локомотив - Ботев 2:3, Ботев - Локомотив 1:4

1971/72

Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:2

1972/73

Ботев - Локомотив 3:4, Локомотив - Ботев 0:1

1973/74

Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 0:1

1974/75

Локомотив - Ботев 7:3, Ботев - Локомотив 0:1

1975/76

Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0

1976/77

Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 0:2

1977/78

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:1

1978/79

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 4:0

1979/80

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 0:0

1983/84

Ботев - Локомотив 4:2, Локомотив - Ботев 1:2

1985/86

Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 1:1

1986/87

Локомотив - Ботев 1:2, Ботев - Локомотив 2:2

1987/88

Локомотив - Ботев 2:5, Ботев - Локомотив 0:0

1988/89

Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 1:0

1989/90

Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 0:2

1990/91

Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:2

1991/92

Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1

1992/93

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 1:2

1993/94

Ботев - Локомотив 1:2, Локомотив - Ботев 1:3

1994/95

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0

1995/96

Ботев - Локомотив 5:0, Локомотив - Ботев 0:0

1996/97

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 2:0

1997/98

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 1:0

1998/99

Ботев - Локомотив 0:0, Локомотив - Ботев 2:1

2002/03

Локомотив - Ботев 5:3, Ботев - Локомотив 1:2

2003/04

Локомотив - Ботев 3:2, Ботев - Локомотив 0:0

2005/06

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 0:0

2006/07

Ботев - Локомотив 3:2, Локомотив - Ботев 2:0

2007/08

Локомотив - Ботев 4:0, Ботев - Локомотив 1:2

2008/2009

Ботев - Локомотив 2:2, Локомотив - Ботев 3:0

2009/2010 

Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 3:0 (служебно)

2012/2013

Локомотив - Ботев 2:2, Ботев - Локомотив 0:0

2013/2014

Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:0, Ботев - Локомотив 2:1 (в София), Локомотив - Ботев 0:3 (служебно)

2014/2015

Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 0:2

2015/2016

Ботев - Локомотив 1:1, Локомотив - Ботев 2:1, Ботев - Локомотив 1:0, Локомотив - Ботев 2:1

2016/2017

Ботев - Локомотив 1:1 (в Бургас), Локомотив - Ботев 2:0

2017/2018

Ботев - Локомотив 3:0 (пред празни трибуни заради наказание), Локомотив - Ботев 0:0

2018/2019

Ботев - Локомотив 0:1, Локомотив - Ботев 0:2

2019/2020

Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0

2020/2021

Ботев - Локомотив 2:0, Локомотив - Ботев 6:0 (пред празни трибуни заради Ковид-19)

2021/2022

Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 2:1

2023/2023

Локомотив - Ботев 1:0, Ботев - Локомотив 1:1

2023/2024

Локомотив - Ботев 1:1, Ботев - Локомотив 0:0
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Статистиката е от 1951г,когато света научава че има отбор на превозно средство от Пловдив.Дребни беси,по това време вие горе в Родопите ли се криехте?
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