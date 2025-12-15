ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Кметът към феновете на Ботев: Призовавам за търпение, диалог и доверие в институциите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:44Коментари (1)733
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира недоволството от страна на привържениците на Ботев, както и планирания от тях протест тази вечер.

Ето какво заяви по темата градоначалникът:

Уважавам правото на протест и разбирам мотивите на футболните фенове. Държа обаче да подчертая, че никога досега в Пловдив не е изграждана нова спортна инфраструктура с подобен мащаб.

За стадион "Христо Ботев“ е обявена обществена поръчка за Етап 2 по реда на Закона за обществените поръчки, която е публична и достъпна за всички заинтересовани страни. Към момента процедурата е в активна фаза. Едва след като Комисията по избор вземе и обяви окончателно решение, може да се премине към следващ етап. Тези процедури не могат и не бива да бъдат заобикаляни.

Не бива чрез натиск да се влияе на работата на Комисията. Община Пловдив работи законосъобразно, прозрачно и с ясната цел стадионите да бъдат довършени в интерес на целия град.

Разбирам феновете и обществените очаквания. Призовавам за търпение, диалог и доверие в институциите. Общата ни цел е една – Пловдив да има завършена и качествена спортна инфраструктура.
Още по темата: общо новини по темата: 865
15.12.2025
15.12.2025
14.12.2025
10.12.2025
28.11.2025
09.09.2025
предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Тя процедурата по финансирането е прозрачна, но наглите крадци като АмцугЪ и Крушарски точно това не им харесва. Свикнаха ги Тотев и Зико да се раздуват абсурдни строителни сметки без контрол. Браво на Кмета! Уважение за всичко, което прави да възроди града!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев с втора за днес позиция! Има промяна, свързана с протеста довечера
 ПФК Ботев с първа декларация за днес: Поиска промяна на датите за Купата
 Минков стана Футболист №1 на Ботев за 2025 г., Видев заслужи приза за най-добър млад играч
 Феновете на Ботев се събират на три възлови места за днешния протест, ето маршрутите
 Илиян Филипов: Неуважаеми г-н Димитров, колкото и да се опитвате да пречите и да саботирате ПФК Ботев, няма да успеете
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: