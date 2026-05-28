Няма да има допълнително споразумение между община Пловдив и ПФК "Ботев" ЕАД след като общинските съветници не подкрепиха нито предложението на кмета Костадин Димитров, нито направеното в движение предложение от Яна Димитрова от групата на "Браво, Пловдив". Идеята на градоначалника беше стадион "Христо Ботев" да се ползва в цялост от юридическото лице срещу наем от 6 152,97 € или 12 034,16 лв. Контрапредложението беше да се раздели търговската от спортната част, като първата се пусне на търг от общината, в който може да участва естествено и футболният клуб, предаде репротер на Plovdiv24.bg. Намерението бе и двете да са в сила до приключване на процедурата за отдаване на концесия на стадиона.
Предложението на Яна Димитрова получи 20 гласа "за", нито един "против" и 19 "въздържал се". При прегласуването със "за" гласуваха 24, 0 "против" и 19 "въздържал се".
Гласуването на предложението на кмета също не събра необходимите гласове подкрепа - 16 "за", 1 "против" и 19 "въздържал се", а при прегласуването 16 "за", 1 "против", 17 "въздържал се".
Така остава в сила досегашното положение за наем от около 2000 евро месечно. Междувременно обаче от клуба са в готовност да стартират процедурата за концесия.
В хода на дискусията стана ясно, че стадионът е вписан с един идентификационен номер и не може да бъдат обособени отделни части от него.
Майна Таун
преди 51 мин.
Не успя опира буфера Презастрой да разпарчетоса стадион Христо Ботев, както разпарчетоса целия ни град
