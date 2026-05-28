Тридневна забавна фиеста ще се проведе на 30 и 31 май, и 1 юни в парк "Рибница“ по инициатива на район "Северен“. Събитието е посветено на творчеството, вкусната храна, доброто настроение и споделеното време със семейството.
В рамките на трите дни парк "Рибница“ ще се превърне в цветно фестивално пространство с музика, танци, кулинарни и творчески ателиета, детски изяви, образователни активности, зона за домашни любимци и изненади за малки и големи. Началото на всеки фестивален ден е от 11:00 часа, а входът е свободен.
Програмата по дни
30 май
11:00 ч. - фермерски базар
Само в събота посетителите ще могат да открият подбрани продукти от локални производители.
14:00 ч. - Кулинарна зона
"Магията на хляба“ – кулинарно ателие с майстор Георги Лефтеров.
Споделено преживяване с аромат на топъл хляб за малки и големи.
16:30 ч. - сцена
ДГ "Захарно петле“ – музикално изпълнение.
17:00 – 19:00 ч. - сцена
Фолклорна програма с участието на:
• Фолклорен танцов ансамбъл "Дилянка“
• Детска танцова школа "Българъ“
• Детско-юношески танцов състав "Луди Млади“ при НЧ "Проф. Кирил Дженев – 2018“
31 май
12:00 ч. - сцена
Балетна школа "Фламинго“ при НЧ "Проф. Кирил Дженев – 2018“ – сценично изпълнение.
12:30 ч. - сцена
СУ "Никола Вапцаров“, гр. Пловдив – музикална програма с участието на:
• Вокална група "Звездици“ – I–IV клас
• Вокална група "Звънче“ – V–VII клас
• Мажоретен състав "Жорес“
13:30 ч. - зона за домашни любимци
Работилница за опашати приятели: лакомства за домашни любимци. Деца и възрастни ще могат да приготвят вкусни храни за своите кучета и котки под ръководството на майстор-готвач.
Забавна активност за деца, родители и четириноги приятели.
16:00 ч. - кулинарна зона
Детска пица работилница – вкусно преживяване, в което малките кулинари ще приготвят своя собствена пица.
1 юни Ден на детето
През целия ден парк "Рибница“ ще бъде изпълнен със забавления, подаръци, награди, кулинарни приключения и много детски усмивки.
Зони и работилници
13:30 ч. - зона за домашни любимци
Работилница за опашати приятели: лакомства за домашни любимци.
16:00 ч. - кулинарна зона
Детска пица работилница.
17:00 – 18:00 ч. - творческа зона
Арт работилници с ПГКИТ "Д-р Иван Богоров“ – оцветяване на керамични фигурки, изработване на ластици и плетене на плитки.
17:00 – 19:30 ч. - образователна зона
SmartyKids работилница за деца – забавни ментални активности за любознателни деца.
Програма на сцената
17:00 – 17:15 ч.
Модно ревю на ПГКИТ "Д-р Иван Богоров“ – представяне на облекла от кожа, текстил и хартия.
17:15 ч.
ДГ "Захарно петле“ – музикално изпълнение.
17:30 ч.
ДГ "Славей“ – музикално изпълнение.
18:05 ч.
Вокална група към Френската езикова гимназия – музикална програма и солови изпълнения.
Специален акцент за Деня на детето
На 1 юни район "Северен“ ще представи своя проект по програма "Образование“, насочен към подкрепата и развитието на талантливите деца в района.
Кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова отправя покана към жителите и гостите на Пловдив да станат част от празничната програма в парк "Рибница“ и да споделят три дни, посветени на семейството, детското творчество, доброто настроение и общността.
