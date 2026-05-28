Тридневна забавна фиеста ще се проведе на 30 и 31 май, и 1 юни в парк "Рибница“ по инициатива на район "Северен“. Събитието е посветено на творчеството, вкусната храна, доброто настроение и споделеното време със семейството.

В рамките на трите дни парк "Рибница“ ще се превърне в цветно фестивално пространство с музика, танци, кулинарни и творчески ателиета, детски изяви, образователни активности, зона за домашни любимци и изненади за малки и големи. Началото на всеки фестивален ден е от 11:00 часа, а входът е свободен.

Програмата по дни

30 май

11:00 ч. - фермерски базар

Само в събота посетителите ще могат да открият подбрани продукти от локални производители.

14:00 ч. - Кулинарна зона

"Магията на хляба“ – кулинарно ателие с майстор Георги Лефтеров.

Споделено преживяване с аромат на топъл хляб за малки и големи.

16:30 ч. - сцена

ДГ "Захарно петле“ – музикално изпълнение.

17:00 – 19:00 ч. - сцена

Фолклорна програма с участието на:

• Фолклорен танцов ансамбъл "Дилянка“

• Детска танцова школа "Българъ“

• Детско-юношески танцов състав "Луди Млади“ при НЧ "Проф. Кирил Дженев – 2018“

31 май

12:00 ч. - сцена

Балетна школа "Фламинго“ при НЧ "Проф. Кирил Дженев – 2018“ – сценично изпълнение.

12:30 ч. - сцена

СУ "Никола Вапцаров“, гр. Пловдив – музикална програма с участието на:

• Вокална група "Звездици“ – I–IV клас

• Вокална група "Звънче“ – V–VII клас

• Мажоретен състав "Жорес“

13:30 ч. - зона за домашни любимци

Работилница за опашати приятели: лакомства за домашни любимци. Деца и възрастни ще могат да приготвят вкусни храни за своите кучета и котки под ръководството на майстор-готвач.

Забавна активност за деца, родители и четириноги приятели.

16:00 ч. - кулинарна зона

Детска пица работилница – вкусно преживяване, в което малките кулинари ще приготвят своя собствена пица.

1 юни Ден на детето

През целия ден парк "Рибница“ ще бъде изпълнен със забавления, подаръци, награди, кулинарни приключения и много детски усмивки.

Зони и работилници

13:30 ч. - зона за домашни любимци

Работилница за опашати приятели: лакомства за домашни любимци.

16:00 ч. - кулинарна зона

Детска пица работилница.

17:00 – 18:00 ч. - творческа зона

Арт работилници с ПГКИТ "Д-р Иван Богоров“ – оцветяване на керамични фигурки, изработване на ластици и плетене на плитки.

17:00 – 19:30 ч. - образователна зона

SmartyKids работилница за деца – забавни ментални активности за любознателни деца.

Програма на сцената

17:00 – 17:15 ч.

Модно ревю на ПГКИТ "Д-р Иван Богоров“ – представяне на облекла от кожа, текстил и хартия.

17:15 ч.

ДГ "Захарно петле“ – музикално изпълнение.

17:30 ч.

ДГ "Славей“ – музикално изпълнение.

18:05 ч.

Вокална група към Френската езикова гимназия – музикална програма и солови изпълнения.

Специален акцент за Деня на детето

На 1 юни район "Северен“ ще представи своя проект по програма "Образование“, насочен към подкрепата и развитието на талантливите деца в района.

Кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова отправя покана към жителите и гостите на Пловдив да станат част от празничната програма в парк "Рибница“ и да споделят три дни, посветени на семейството, детското творчество, доброто настроение и общността.