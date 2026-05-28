Министерството на иновациите и дигиталната трансформация организира събитието "STARTUP NETWORKING“ в рамките на Международното изложение "Хемус 2026“. То ще се проведе на 3 юни от 15:00 ч. в зала "България" на Конгресния център. Форумът е част от наситената делова програма на 17-ото международното изложение за отбранителни продукти и услуги в Панаира.

Това е първото пичинг събитие в 31‑годишната история на "Хемус", изтъкват организаторите. В него ще участват 15 български стартиращи компании, които разработват технологии с двойна употреба. Те ще представят своите иновативни разработки пред водещи национални и международни компании от отбранителния сектор и пред инвестиционни фондове.

Технологичните решения и идеи на участниците обхващат ключови направления, съответстващи на тематичните предизвикателства на Ускорителя за иновации в отбраната в Северния Атлантик (DIANA): енергийни системи; модерни комуникации; електромагнитни среди; биотехнологии и физическа издръжливост; технологии за екстремни условия; морски и космически операции; критична инфраструктура и логистика; автономни и безпилотни системи; решения, базирани на данни.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация вече е част от организационния комитет на "Хемус“. С това участие се разширяват възможностите за съвместни научно‑технически проекти и за подкрепа на български компании в областта на отбраната, сигурността и високите технологии.

"Хемус 2026“ ще се проведе от 3 до 6 юни в Международен панаир Пловдив и остава водеща платформа за нови разработки и партньорства в сектора.