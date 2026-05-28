С настъпването на пролетта и активния гнездови сезон значително се увеличават сигналите на граждани до зеления телефон на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) за диви животни в беда. През последните седмици в инспекцията са постъпили десетки сигнали за намерени бедстващи екземпляри.

Най-често сигналите са за малки сови и други млади птици, които вече напускат гнездата си, докато се учат да летят или са паднали вследствие на силен вятър и лоши метеорологични условия. В много случаи птиците изглеждат изоставени, но това не означава, че са безпомощни. Родителите им обикновено са наблизо и продължават да ги хранят и пазят, съобщиха за Plovdiv24.bg от РИОСВ.

РИОСВ – Пловдив изразява искрената си благодарност към всички граждани, които проявяват съпричастност и сигнализират за бедстващи диви животни. Именно тази чувствителност към природата е знак за отговорно общество. Наред с това експертите напомнят, че понякога желанието да помогнем може неволно да навреди.

Значителна част от постъпващите сигнали са за напълно здрави животни, взети от естествената им среда с убеждението, че са изоставени или под заплаха. Веднъж отделени от родителите си и от естественото им местообитание, шансовете им за успешно оцеляване и връщане в природата значително намаляват.

Такъв е и случаят с напълно здрава сухоземна костенурка, забелязана в градска среда в Пловдив. Граждани са поискали да я предадат в РИОСВ – Пловдив за "спасяване“, но след консултация с експертите е било препоръчано животното да бъде върнато на мястото, където е намерено, тъй като не е било в бедствено състояние.

Експертите напомнят още, че съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранено улавянето, притежаването, отглеждането, пренасянето и превозването на взети от природата екземпляри от защитени видове диви животни. Законът забранява и обезпокояването им, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.

От началото на май действително пострадали и нуждаещи се от помощ са били девет птици, които са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Сред тях са лястовици, бързолет, бухал, кос и ушата сова. За тях вече се грижат специалисти с дългогодишен опит в лечението и рехабилитацията на диви животни.

РИОСВ – Пловдив напомня няколко важни правила при намиране на млади диви птици или други диви животни:

Не прибирайте животното веднага. Наблюдавайте го известно време от разстояние – много често родителите са наблизо и продължават да се грижат за него.

Ако животното е на опасно място – пътно платно, оживен тротоар или в близост до домашни животни и хищници – може внимателно да бъде преместено на по-безопасно място наблизо, например върху клон, храст или висока ограда.

Не хранете дивите животни с домашна храна. Хляб, мляко, колбаси и други храни, предназначени за хора или домашни любимци, могат да причинят тежки здравословни проблеми и дори смърт.

При видими наранявания, невъзможност за движение, следи от кръв, счупвания или реална опасност за живота на животното, подайте сигнал до РИОСВ – Пловдив.

Избягвайте излишен контакт с дивите животни. Не ги гушкайте и не ги дръжте продължително в ръце, тъй като това им причинява силен стрес, а съществува и риск от предаване на инфекции както за животното, така и за човека. При необходимост от преместване използвайте ръкавици или подходяща защита.

Не отглеждайте диви животни в домашни условия. Дори когато са малки и привидно спокойни, те остават диви животни със специфични нужди и поведение.

РИОСВ – Пловдив призовава гражданите да продължат да бъдат активни и съпричастни към опазването на дивата природа, но и да подхождат с внимание и информираност. Понякога най-ценната помощ е просто да дадем шанс на природата сама да се погрижи за своите обитатели.

Съвместните усилия между институциите и обществото са ключови за опазването на дивите животни и за съхраняването на естествения баланс в природата.