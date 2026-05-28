На 29 май 2026 г. (петък) от 10:00 до 18:00 часа в Пловдив официално стартира традиционната ежегодна инициатива за търсене на вдъхновяващи лични истории "Пловдив – град на доброто“. В рамките на деня ученици от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника ще събират номинации в специално изградена шатра, разположена пред стълбите на Каменица.

Инициативата се провежда под патронажа на кмета на Пловдив Костадин Димитров, информира Plovdiv24.bg. Събитието се организира в партньорство между Община Пловдив, Националния алианс на хора с редки болести и Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив.

Категории за номинации и професионална оценка

Пловдивчани ще имат възможност да предложат за отличие свои съграждани, разпределени в четири конкретни направления:

Образователна дейност

Социална дейност

Добротворчество

Градско развитие

И през тази година постъпилите истории ще бъдат разгледани и оценени от професионално жури, което ще избере хората, помагащи безкористно на нуждаещи се или допринасящи за общественото благо.

Онлайн платформа и срокове на кампанията

За улеснение на гражданите вече е активен и официалният уебсайт на кампанията: https://gradnadobroto.plovdiv.bg/. Чрез платформата предложения за конкурса могат да бъдат изпращани в срок до 14 юни 2026 г. (неделя). На същия интернет адрес са публикувани пълните условия и официалните правила за участие в тазгодишното издание на "Пловдив – град на доброто“.