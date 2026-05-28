Почистването на Пловдив през 2026 г. ще струва 39 440 006 евро, което е с 4 милиона повече от миналата година. Такса "битови отпадъци" не се променя. Предложението на администрацията беше прието с 27 гласа "за", 10 "против" и 7 "въздържал се", предава Plovdiv24.bg.

Необходимата сума ще бъде осигурена по следния начин: 36 112 166 евро от "Такса за битови отпадъци"; 942 972 евро "неусвоени от предходната календарна година средства от таксата за битови отпадъци"; 193 190 евро "натрупани средства от обезпечения от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини-преходен остатък от предходни години; 1 491 870 евро "натрупани средства от отчисления от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини“ и 699 808 евро "Други общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци".

Али Байрям отбеляза, че след като се увеличават парите за чистота, се надява качеството на услугата да се подобри и посочи като пример ситуацията в "Столипиново", където положението е трагично.