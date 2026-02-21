ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
За сравнение приходите от нощувки в Пловдивска област през ноември 2025 г. достигат 10,4 млн. лв. Българските туристи са похарчили за това 8,4 млн. лева, а чуждестранните – 2 млн. лева.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през декември миналата година възлиза на малко над 128 000, или с близо 24 процента повече в сравнение със същия месец на предходната година. От тях 106 100 са реализирани от български граждани, a 22 000 – от чужди граждани, пише БТА.
По данни на ТСБ-Юг, най-много чужди граждани, посетили област Пловдив през последния месец на миналата година, са граждани на Турция – 39,6 на сто, Гърция – 10,8 на сто, Германия – 4 процента, Италия – 3,9 процента и Обединеното кралство – 3,7 на сто от всички пренощували чужди граждани в областта.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Бяла зимна приказка на 25 минути от Пловдив
09:27 / 21.02.2026
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на плов...
09:30 / 21.02.2026
Зарков със силни думи пред социалистите от Пловдив-област
09:17 / 21.02.2026
Район "Западен" помага на нуждаещи се пловдивчани през април
18:57 / 20.02.2026
Проверки в магазини за хранителни стоки в Пловдив
14:48 / 20.02.2026
Пловдивски патент: Знак има, пътека няма
08:45 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS