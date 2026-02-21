Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони

© Plovdiv24.bg Приходите от нощувки в Пловдивска област през декември 2025 г. достигат 10,6 млн. лева, като спрямо месец декември 2024 г. е регистрирано увеличение с 26,4 на сто. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро-Юг към Националния статистически институт (НСИ). Приходите от български граждани се равняват на 8,9 млн., а от чужди – на 1,7 млн. лева.



За сравнение приходите от нощувки в Пловдивска област през ноември 2025 г. достигат 10,4 млн. лв. Българските туристи са похарчили за това 8,4 млн. лева, а чуждестранните – 2 млн. лева.



Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през декември миналата година възлиза на малко над 128 000, или с близо 24 процента повече в сравнение със същия месец на предходната година. От тях 106 100 са реализирани от български граждани, a 22 000 – от чужди граждани, пише БТА.



По данни на ТСБ-Юг, най-много чужди граждани, посетили област Пловдив през последния месец на миналата година, са граждани на Турция – 39,6 на сто, Гърция – 10,8 на сто, Германия – 4 процента, Италия – 3,9 процента и Обединеното кралство – 3,7 на сто от всички пренощували чужди граждани в областта.