Вдигат заплатите в община Пловдив с индекса на инфлацията

© Заплатите на служителите на Община Пловдив и всички общински звена ще бъдат увеличени с индекса на инфлацията със задна дата от 1 януари 2026 г. Предложението на кмета Костадин Димитров е във връзка с приетата от парламента поправка между първо и второ четене за действащия временен режим на публичните финанси, което трябва да бъде одобрено от общинските съвети по места, предава Plovdiv24.bg.



Индексацията на възнагражденията ще се приложи за лицата, заети в общинската и районните администрации и бюджетните структури на община Пловдив. Увеличението произтича от промяната на минималната работна заплата и еднократна индексация на основните месечни възнаграждения в размер на 5%, съобразно определената с решение на Министерския съвет от 21.01.2026 г. годишна инфлация.



По-високи заплати ще има за лицата, чиито възнаграждения се финансират както със средства от държавния бюджет, предоставяни чрез общинския бюджет, така и със средства от местни приходи. Еднократната индексация се прилага при равни условия за всички лица, без обвързване с индивидуални оценки за изпълнението.



Максималният размер на заплатите на районните кметове е до 2376 евро, а на кмета Костадин Димитров - 3767 евро.