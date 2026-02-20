ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вдигат заплатите в община Пловдив с индекса на инфлацията
Индексацията на възнагражденията ще се приложи за лицата, заети в общинската и районните администрации и бюджетните структури на община Пловдив. Увеличението произтича от промяната на минималната работна заплата и еднократна индексация на основните месечни възнаграждения в размер на 5%, съобразно определената с решение на Министерския съвет от 21.01.2026 г. годишна инфлация.
По-високи заплати ще има за лицата, чиито възнаграждения се финансират както със средства от държавния бюджет, предоставяни чрез общинския бюджет, така и със средства от местни приходи. Еднократната индексация се прилага при равни условия за всички лица, без обвързване с индивидуални оценки за изпълнението.
Максималният размер на заплатите на районните кметове е до 2376 евро, а на кмета Костадин Димитров - 3767 евро.
