Администрацията на район "Западен“ е подала към община Пловдив още в началото на годината инвестиционната си програма и проектобюджет за 2026 г. В голямата си част в програмата съдържа финансиране за проекти, тъй като без тях не може да се реализира инфраструктура. Това съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметицата на района Тони Стойчева.

Предвижда се проектиране на продължението на ул. "Юндола“ до "Пещерско шосе“, нова улица, свързваща "Пещерско шосе“ и "Парк Отдих и култура“, "Елин Пелин“ в кв. "Прослав“ заедно с подземната инфраструктура, реконструкция на "Йордан Гавазов“. Има обявена обществена поръчка за малък паркинг на продължението на ул. "Юндола“ до паркчето на ул. "Белица“ и Стойчева се надява да се намери финансиране за него. За парка скоро е направен ПУП и е сменено предназначението на имота от жилищно застрояване в парк.

Там служебно е възложила на ландшафтната архитектка на района Величка Дукова да изработи проект за парк, който е с площ 2.5 декара. По настояване на граждани и след сигнали от граждани за несъобразена скорост на автомобилите кметицата ще иска да се предвидят пари за проектиране на изкуствени неравности, като вече е обявена обществена поръчка без финансиране за избор на изпълнител.

Проектирането на всички обекти ще струва над 100 000 евро, но кандидатите за обществените поръчки са дали добри оферти и общата сума в крайна сметка става около 60 хиляди евро. Според Стойчева, тази сума не трябва под никаква форма да е пречка за община Пловдив.

Важен приоритет освен инфраструктурата е изграждането на нови детски градини, ясли и училища, тъй като проблемът в района е огромен. Възможно е да се направи пристройка на ДГ "Росица“ за увеличаване на капацитета за прием, но първо трябва да се направи проект. Районната кметица разчита, че община Пловдив ще избере изпълнител за детската градина до "Кауфланд“, за която има проект и има обществена поръчка.

Изключително трудно вече е да бъдат поети всички деца, които живеят в "Западен“, в детските градини. Дори бих казала, че е невъзможно. Имаме случаи с дечица в яслена възраст, т.е. под 3 години, които пътуват до район "Източен“, "Изгрев“, за да посещават ясли – сподели Тони Стойчева.

Като голям проблем кметицата открои водопровода в кв. "Прослав“. Тя настоява там да се направи цялостен воден цикъл с проектиране за цялостна подмяна на водопровода. Гробищният парк в квартала трябва да се разшири, но преди това трябва да се отчуждават имоти. Стойчева е изпратила молба до митрополит Николай, ако Църквата желае да отстъпи част от един църковен имот за разширение на гробищата.

Голямото строителство в "Западен“ е резултат от приетия през 2022 г. Общ устройствен план на Пловдив, с който буквално се отвори кутията на Пандора. Районната администрация издава разрешения за строеж единствено на сгради IV, V и VI категория, които са сравнително малки жилищни сгради. Има механизми за контрол от страна на администрацията, сред които изменение на ОУП и стриктно спазване на регулациите на законите – ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

В района има построени сгради, които чакат по 1 година да бъдат въведени в експлоатация, защото нямат канализация. Започнали са строителството, без до тях да има канализация. Какво правим, ако тази канализация не се прокара по някаква причина? - пита кметицата на "Западен“.

Откроява като основен проблем неспазването на минимум 30 процента озеленяване в новото строителство, но не знае да има наложена санкция от община Пловдив за подобно нарушение. Като пример посочи, че ландшафтните архитекти на свое събитие наскоро са съобщили данни за два комплекса в "Западен“, че са си "спестили“ общо 15 декара зеленина, съпоставяйки параметрите в ОУП и ПУП и реализираното строителство. Стойчева със съжаление отбелязва, че общинските съветници не одобриха на районните администрации да се превежда процент от постъпленията от разрешенията за строеж.

Тони Стойчева се надява бюджетът на района да бъде в размер на поне 1 милион евро, за да може гражданите да видят реално някаква промяна в своите квартали.